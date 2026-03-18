Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda vb-selejtező: Juhász Dorka bekerült az isztambuli álomcsapatba

2026.03.18. 09:33
null
Juhász Dorka (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)
A magyar válogatott centere, Juhász Dorka bekerült az Isztambulban rendezett női kosárlabda világbajnoki selejtező álomcsapatába.

A nemzetközi szövetség beszámolója szerint a Galatasaray 26 éves légiósa a hatcsapatos tornán meccsenként átlagosan 18 pontot dobott, leszedett kilenc lepattanót, 1.8 gólpasszt adott és egy dobást blokkolt.

Juhász mellett a torna legértékesebb játékosának (MVP) megválasztott ausztrál Sami Whitcomb, a török Kennedy Burke, a japán Jamamoto Mai és a kanadai Aaliyah Edwards alkotja az All Star-csapatot.

A mieink kedd este a házigazda törökök legyőzésével a második helyen végeztek az isztambuli hatosban, ezzel harcolták ki a berlini vb-szereplést. A magyar válogatott 28 esztendő után léphet újra pályára világbajnokságon.

Kosárlabda
15 órája

A magyar női kosárlabda-válogatott legyőzte a törököket, 28 év után újra ott lesz a vb-n!

A mieink végig nagyon koncentráltan játszottak, és a házigazda elleni sikerrel a csoport második helyén végeztek az isztambuli selejtezőtornán.

 

 

női kosárlabda vb-selejtező Juhász Dorka női kosárlabda magyar női kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

„Mindig száz százalékot adtam, és élveztem a játékot” – interjú az ötvenéves Iványi Dalmával

Képes Sport
4 órája

Hív Berlin! – Győri Ferenc jegyzete

Kosárlabda
12 órája

A magyar női kosárlabda-válogatott legyőzte a törököket, 28 év után újra ott lesz a vb-n!

Kosárlabda
15 órája

Kanada nem segített, a magyar női kosárlabda-válogatottnak nyernie kell a vb-kijutáshoz

Kosárlabda
18 órája

Japán átgázolt Argentínán a női kosár-vb-selejtezőn

Kosárlabda
21 órája

Optimistán várja a magyar női kosárlabda-válogatott az utolsó csatát a vb-selejtezőtornán

Kosárlabda
Tegnap, 6:53

A magyar női kosárlabda-válogatott hosszabbítás után megverte Argentínát a selejtezőben, karnyújtásnyira a vb-szereplés

Kosárlabda
2026.03.15. 14:44

Takács-Kiss Virág bízik a kvalifikációban

Kosárlabda
2026.03.14. 15:59
Ezek is érdekelhetik