Női kosárlabda vb-selejtező: Juhász Dorka bekerült az isztambuli álomcsapatba

A nemzetközi szövetség beszámolója szerint a Galatasaray 26 éves légiósa a hatcsapatos tornán meccsenként átlagosan 18 pontot dobott, leszedett kilenc lepattanót, 1.8 gólpasszt adott és egy dobást blokkolt.

Juhász mellett a torna legértékesebb játékosának (MVP) megválasztott ausztrál Sami Whitcomb, a török Kennedy Burke, a japán Jamamoto Mai és a kanadai Aaliyah Edwards alkotja az All Star-csapatot.

A mieink kedd este a házigazda törökök legyőzésével a második helyen végeztek az isztambuli hatosban, ezzel harcolták ki a berlini vb-szereplést. A magyar válogatott 28 esztendő után léphet újra pályára világbajnokságon.