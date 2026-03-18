Az Anfield varázsában is bízhatnak a liverpooliak a Galatasaray ellen

GYENGE BALÁZS
• Liverpool
2026.03.18. 09:28
Szoboszlai Dominik helye biztos a Liverpool kezdőcsapatában, csak azt nem tudni még, Arne Slot melyik poszton veti be (Fotó: Getty Images)
A Szent Patrik-napi ünnepi hangulat ellenére érződik, nem minden rózsás a Liverpoolnál, a török bajnok Galatasaray elleni BL-visszavágó előtt már megmutatkozik a szurkolók türelmetlensége.  

Zöldbe borult a város – legalábbis a szokásosnál jobban, kedden ünnepelték ugyanis Szent Patrik napját, ami az ír hagyományhoz és kultúrához ezer szállal kötődő Liverpoolban úgy nyilvánult meg, hogy nagyon sokan zöldbe öltöztek. Nem volt ez másképpen a Sallai Rolandot is alkalmazó Galatasaray ellen készülő Liverpool csapatánál sem, a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő szerdai visszavágóját megelőző utolsó edzésen a játékosok zöld egyenszerelésben végezték el a feladatokat.

A kirbyi edzőközpontban egyedül Joe Gomez hiányzott az elmúlt időszakban bevethető futballisták közül – a védő a Liverpool utóbbi három mérkőzését végigjátszotta –, ugyanakkor az egyik hátsó pályán feltűnt egy régi ismerős is: a decemberben lábtörést szenvedő és a rehabilitáció utolsó fázisába lépő Alexander Isak végzett külön futómunkát. 

A délutáni sajtótájékoztatón aztán több mindenre fény derült, Arne Slot menedzser elmondta, hogy Isak természetesen még nem bevethető a BL-visszavágón, míg Joe Gomez szerepléséről csak szerdán döntenek.

„Már az első, isztambuli mérkőzés után érezte, nincs minden rendben, és szó volt róla, hogy a Tottenham elleni hétvégi bajnokit kihagyja, de Ibrahima Konaté combhajlítóizom-problémái miatt vállalta a játékot. Csak a meccsnapon dől el, bevethető lesz-e” – vázolta a helyzetet a holland szakember.

Gomezzel vagy nélküle, a Liverpoolra pokolian nehéz feladat vár a visszavágón, noha az egygólos hátrány korántsem ledolgozhatatlan.

„Kétszer játszottunk az idényben a Galatával, mindkétszer kikaptunk – folytatta Arne Slot. – Ezúttal viszont hazai pályán futballozunk, a szurkolók mögöttünk állnak, és az idényben erősebbek vagyunk az Anfieldben, mint idegenben. Továbbá keményen dolgozunk azon, hogy az apró részletek ezúttal a mi javunkra döntsenek, és ne a Galatasarayéra, mint legutóbb.”  

Noha megemlítette a szurkolók támogatását, az utóbbi időben egyre inkább fogy a türelem a lelátón.

 „Tudom, hogy csalódottak a rosszabb eredmények miatt, de amikor ideszerződtem, azt mondták, ez a klub más, a drukkerek a végletekig kiállnak a menedzser mellett. Ha igaz, hogy most türelmesek, én ebből semmit sem érzékelek” – mondta erre a szakvezető.

„Nem gondolom, hogy szerda este más lenne a szurkolók hozzáállása, mint eddig, de nekünk is adnunk kell valamit, amiért lelkesedhetnek” – ezt már a sajtótájékoztatón a játékosokat képviselő Andrew Robertson mondta, miután tőle is megkérdezték, aggódik-e a drukkerek türelmetlensége miatt. Mivel őt delegálták az eseményre, meglehet, a kezdőcsapatban szerepel szerdán a török bajnok ellen Kerkez Milos helyén a balhátvéd posztján. Szoboszlai Dominik helye garantálható a kezdőben, csupán az a kérdés, hogy előrébb kap-e szerepet, mint az utóbbi két mérkőzésen, amelyeken jobbhátvédként futballozott.

Szoboszlai Dominik több mint fontos játékos a Liverpoolban. A szellemisége, a hozzáállása és a lendülete viszi előre a csapatát. És persze kiváló képességei vannak, elsőként a félelmetes szabadrúgásait említeném – legutóbb a Tottenham ellen is betalált. Kérdés, jobbhátvédként játszik-e, mert a támadójátéka okozhat igazán károkat nekünk. Sallai Roland hasonló mentalitású futballista, mindig mindent kiad magából a pályán, örülök, hogy a játékosunk. Nem mellesleg a sajtótájékoztatón mellettem helyet foglaló Gabriel Sara egyik legjobb cimborája.
VÉLEMÉNY: Okan BURUK, a Galatasaray vezetőedzője a sajtótájékoztatón

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 1–1
21.00: Liverpool (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 0–1
21.00: Bayern München (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)
Az első mérkőzésen: 6–1
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
Az első mérkőzésen: 2–5

