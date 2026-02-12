Nemzeti Sportrádió

Bomba meglepetésre ausztrál siker férfi mogulban

2026.02.12. 14:01
A két szélen álló, a kanadai Mikael Kingsbury és a japán Horisima Ikuma négy éve is az ezüstöt és a bronzot szerezte meg, a középen álló ausztrál Cooper Woods azonban életében először lett érmes és mindjárt arannyal kezdett (Fotó: Getty Images)
Csütörtökön rendezték a síakrobaták férfi mogul döntőjét a milánói-cortinai téli olimpián. A győzelmet az ausztrál Cooper Woods szerezte meg a kanadai Mikael Kingsbury és a japán Horisima Ikuma előtt.

Szenzációs napja volt az ausztrál Cooper Woodsnak: a korábbi világversenyeken még csak érem közelébe sem kerülő ausztrál buckasíző a selejtezőből is csak a 11 helyen jutott tovább a fináléba, ott azonban megnyerte az első kört, majd az éremről döntő másodikat is 83.71 ponttal, igaz azt csak holtversenyben a kanadai Mikael Kingsburyvel, azonban mivel előbbi kapott több pontot fordulóira, ő lett az olimpiai bajnok. 

Pedig egyébként, mintha megállt volna az idő: a dobogó második fokára a pekingi ezüstérmes Kingsbury (aki amúgy sorozatban negyedik olimpiáján állhatott a dobogóra), a harmadikra pedig a négy éve bronzos japán Horosima Ikuma állt, míg a címvédő svéd Walter Wallberg éppen leszorult róla.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍAKROBATIKA
Férfi mogul
1. Cooper Woods (Ausztrália) 83.71 pont
2. Mikael Kingsbury (Kanada) 83.71
3. Horisima Ikuma (Japán) 83.44
4. Walter Wallberg (Svédország) 82.40
5. Matt Graham (Ausztrália) 80.88
6. Julien Viel (Kanada) 79.78

 

