Bomba meglepetésre ausztrál siker férfi mogulban

Szenzációs napja volt az ausztrál Cooper Woodsnak: a korábbi világversenyeken még csak érem közelébe sem kerülő ausztrál buckasíző a selejtezőből is csak a 11 helyen jutott tovább a fináléba, ott azonban megnyerte az első kört, majd az éremről döntő másodikat is 83.71 ponttal, igaz azt csak holtversenyben a kanadai Mikael Kingsburyvel, azonban mivel előbbi kapott több pontot fordulóira, ő lett az olimpiai bajnok.

Pedig egyébként, mintha megállt volna az idő: a dobogó második fokára a pekingi ezüstérmes Kingsbury (aki amúgy sorozatban negyedik olimpiáján állhatott a dobogóra), a harmadikra pedig a négy éve bronzos japán Horosima Ikuma állt, míg a címvédő svéd Walter Wallberg éppen leszorult róla.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍAKROBATIKA

Férfi mogul

1. Cooper Woods (Ausztrália) 83.71 pont

2. Mikael Kingsbury (Kanada) 83.71

3. Horisima Ikuma (Japán) 83.44

4. Walter Wallberg (Svédország) 82.40

5. Matt Graham (Ausztrália) 80.88

6. Julien Viel (Kanada) 79.78