Ennyi volt a kölcsön, visszatért Nyíregyházára a fiatal csatár – hivatalos
A Karcag SE hétfő délelőtti közleménye szerint Tarcsi Róbert a téli felkészülést már a Nyíregyháza Spartacusnál kezdte meg.
A 190 centiméter magas támadó tavaly nyáron került a KSE-hez, amelynek színeiben tizenegy bajnokin és egy Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára.
A 21 éves Tarcsinak a karcagiak sok sikert kívántak pályafutása további szakaszához.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Tarcsi Róbert (Karcag – kölcsönből vissza)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Huszti András (próbajáték, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL
Érkezett: Görög Gergő (Kaposvári Rákóczi FC)
Távozott: Tarcsi Róbert (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)