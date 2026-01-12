Ennyi volt a kölcsön, visszatért Nyíregyházára a fiatal csatár – hivatalos

A Karcag SE hétfő délelőtti közleménye szerint Tarcsi Róbert a téli felkészülést már a Nyíregyháza Spartacusnál kezdte meg.

A 190 centiméter magas támadó tavaly nyáron került a KSE-hez, amelynek színeiben tizenegy bajnokin és egy Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára.

A 21 éves Tarcsinak a karcagiak sok sikert kívántak pályafutása további szakaszához.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Tarcsi Róbert (Karcag – kölcsönből vissza)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Huszti András (próbajáték, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozók: Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Görög Gergő (Kaposvári Rákóczi FC)

Távozott: Tarcsi Róbert (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)