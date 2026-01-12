Nemzeti Sportrádió

Ennyi volt a kölcsön, visszatért Nyíregyházára a fiatal csatár – hivatalos

2026.01.12. 14:49
Tarcsi Róbertet tavaly nyáron mutatta be Fekete Tivadar sportigazgató friss szerzeményként (Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC)
Nyíregyháza Spartacus FC Karcag SE átigazolás
A labdarúgó NB II-ben szereplő Karcag SE hivatalos honlapján bejelentette, hogy véget ért Tarcsi Róbert kölcsönszerződése a klubbal, így a játékos visszatért az élvonalbeli Nyíregyháza Spartacushoz.

A Karcag SE hétfő délelőtti közleménye szerint Tarcsi Róbert a téli felkészülést már a Nyíregyháza Spartacusnál kezdte meg.

A 190 centiméter magas támadó tavaly nyáron került a KSE-hez, amelynek színeiben tizenegy bajnokin és egy Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára.

A 21 éves Tarcsinak a karcagiak sok sikert kívántak pályafutása további szakaszához.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Tarcsi Róbert (Karcag – kölcsönből vissza)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: Huszti András (próbajáték, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL
Érkezett: Görög Gergő (Kaposvári Rákóczi FC)
Távozott: Tarcsi Róbert (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)

 

