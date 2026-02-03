Nemzeti Sportrádió

Kós Hubert és Pádár Nikolett is versenyt nyert Texasban

2026.02.03. 12:08
Fotó: Kovács Péter
úszás Kós Hubert Pádár Nikolett
Kós Hubert és Pádár Nikolett is nyert egy-egy számot a texasi Austinban rendezett Sterkel Classic elnevezésű úszóversenyen.

 

A swimswam szakportál beszámolója szerint a 25 yardos (22.86 méter) medencében rendezett viadalon a 200 méter háton olimpiai és világbajnok Kós ezúttal 400 yard vegyesen 3:35.83 perces idővel bizonyult a legjobbnak.

A hozzá hasonlóan a Texas Egyetem csoportjában, Bob Bowman irányításával készülő Pádár 200 yard gyorson diadalmaskodott 1:42.10 perccel.

(MTI)

 

