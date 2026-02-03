Kós Hubert és Pádár Nikolett is versenyt nyert Texasban
Kós Hubert és Pádár Nikolett is nyert egy-egy számot a texasi Austinban rendezett Sterkel Classic elnevezésű úszóversenyen.
A swimswam szakportál beszámolója szerint a 25 yardos (22.86 méter) medencében rendezett viadalon a 200 méter háton olimpiai és világbajnok Kós ezúttal 400 yard vegyesen 3:35.83 perces idővel bizonyult a legjobbnak.
A hozzá hasonlóan a Texas Egyetem csoportjában, Bob Bowman irányításával készülő Pádár 200 yard gyorson diadalmaskodott 1:42.10 perccel.
(MTI)
