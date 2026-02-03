Jack Doohan a Haasnál folytatja – hivatalos

A 2026-ra is ülés nélkül Doohan, valamint az Alpine január első felében osztotta meg, hogy közös megegyezéssel elválnak az útjaik, de a versenyző így is tűzközelben maradt, hiszen a Haas hétfői bejelentése értelmében tartalék pilótaként folytatja. Az ausztrál Hirakava Rjóval fog osztozni a poszton a 2026-os bajnokságban. Az amerikaiak az Esteban Ocon, Oliver Bearman párossal vágnak neki az új szabálykorszaknak.

„Nagy izgatottsággal tölt el, hogy csatlakozhatok a Haashoz. Ideális hely a Formula–1-es pályafutásom folytatásához. Szeretném megköszönni a csapatnak, hogy lehetőséget adnak a fejlődésre, és arra, hogy együtt vágjunk neki a 2026-os nagy kihívásnak. Már alig várom, hogy munkához foghassak, és hozzájárulhassak egy sikeres szezonhoz” – jelentette ki Doohan a kinevezése kapcsán.