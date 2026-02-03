Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: megújult a szigethalmi pálya és az öltöző is

2026.02.03. 11:46
Fotó: SZIGETHALOM USC
ns-képeslap magyar foci Szigethalom
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Szigethalomról érkezett képeslap. 

Kilenc évvel ezelőtt a korábbi válogatott labdarúgó, Kovács Béla élesztette fel tetszhalott állapotából a település labdarúgását. Az újraindulás pillanatában még lepusztult létesítményben ma már csaknem kétszáz gyerek rúgja a labdát a helyi USC színeiben.

Büszkeséggel tölti el a helyieket, hogy minden korosztályban – óvodásoktól a felnőttekig – szerepelnek csapatok  a bajnokságban. A felnőttek a még mindig aktív klubigazgató, Kovács Béla góljainak is köszönhetően Pest vármegye III. osztályában az ötödik helyen telelnek. Mára a létesítmények miatt sem kell szégyenkezniük: nemrégiben felújították a 105x75 méteres füves pályát a nélkülözhetetlen öntözőrendszerrel, ezenkívül egy 40x40 méteres füves pályán is gyakorolhatnak a szigethalmiak, mellette önkormányzati támogatásból létrejött 40x20 méteres műfüves, palánkos pálya is rendelkezésre áll. Megújultak az öltözők, a kiszolgálóhelyiségek, s a szurkolók nagy örömére a büfé is, nem véletlen, hogy a csapat hazai meccsein csaknem 300-an állnak a centerpálya körül.

Ebben az évben – szintén pályázati forrásból – háromnegyedes műfüves pálya építését tervezik. A szinte a nulláról induló USC eddig százmilliós nagyságrendben költhetett a létesítményeire.

 

