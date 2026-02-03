Geri Ádám elárulta, mi a Kassa célja a tavaszi szezonban

„Nagyon várjuk már a tavaszi rajtot” – mondta megkeresésünkre Geri Ádám, az FC Kassa igazgatója, akit Budapesten értünk el. A sportvezető éppen ekkor vette át oklevelét, miután sikeresen elvégezte a Magyar Diplomáciai Akadémia Nemzetközi Sportvezetői Programját.

„A felkészülés rövid volt, de úgy gondolom, eredményes. Hazai környezetben kezdtük meg a munkát, majd Cernák vezetőedző kérésére a csapat néhány napos ceglédi edzőtáborba utazott. Itt nagy hangsúlyt kapott a csapategység kialakítása, amire nagy szükségünk lesz a kemény tavaszi időszakban” – fogalmazott a klubigazgató.

A kassai csapat négy felkészülési mérkőzést játszott. „Ezeken nem az eredmény volt az elsődleges, hanem az, hogy a játékosok a meccseken is vissza tudják adni az edzéseken végzett munkát. A már ősszel bemutatkozó két akadémistánk mellett további négy fiatal is lehetőséget kapott. Úgy láttam, a csapat mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban összecsiszolódott. A főpróbán nyolc gólt szereztünk a másodosztályban szereplő városi riválisunk ellen, jól és hatékonyan futballoztunk. Bízom benne, hogy szombaton, a Szakolca ellen is ezt látjuk majd.”

Januárban több minőségi játékost is igazolt a klub. Közülük kiemelkedik az egyszeres szlovák válogatott Sebastian Kósa, aki a Zaragozától érkezett Kassára. „Már decemberben, tudatos játékosmegfigyelést követően az edzői stáb és a sportigazgató öt futballista szerződtetését tűzte ki célul. Ebből végül négy meg is valósult, ami jó arány. Kósán kívül Leonard Lukacevic az Altachtól, Edin Julardzija az FK Sarajevótól, míg a héten Filip Lichy a pozsonyi Slovantól csatlakozott hozzánk.”

A tavaszi szezon nyitányán az FC Kassa az utolsó helyen álló Szakolcát fogadja szombaton. „Kulcsfontosságú mérkőzés vár ránk, a cél egyértelműen a három pont megszerzése. Egy győzelemmel nagy lépést tennénk a bennmaradás felé. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiszámoltuk, hogy ha a tavaszi tizennégy bajnoki mérkőzésünkből hetet megnyerünk, akkor biztosan kiharcoljuk az élvonalban maradást. Szeretnénk minél hamarabb elérni ezt a győzelmi számot. Emellett ott vagyunk a Szlovák Kupa negyeddöntőjében is, ahol március elején hazai pályán a DAC lesz az ellenfelünk” – fejtette ki Geri Ádám.

A klubigazgató szerint a szurkolókon is érezhető az optimizmus és a várakozás. „Nagyszerű lenne, ha szombaton legalább négyezren kilátogatnának a stadionba, és a helyszínen segítenék a csapatot a győzelemhez. A következő fordulóban Sároseperjesre utazunk, a számunkra kijelölt vendégszektorba már napokkal ezelőtt elfogytak a jegyek” – zárta gondolatait.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

19. FORDULÓ

Január 7., 15.30: Kassa–Szakolca