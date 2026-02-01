Turkuban megműtötték a DVTK válogatott védőjét

A 30 éves, hatszoros válogatott játékos kihagyta a teljes téli felkészülést a fájó sarka miatt. Miután a konzervatív kezelés nem használt, a műtét mellett döntöttek.

„Amikor Kecskés Ákos jelezte, hogy egy ideje fáj a sarka, emiatt nem tud teljes értékű munkát végezni, akkor a vizsgálatok krónikus Achilles-ín-gyulladást állapítottak meg – idézi a klubhonlap dr. Szabó Zsoltot, a DVTK egészségügyi igazgatóját. – Először az ilyen esetekben szokásos konzervatív módon, gyulladáscsökkentőkkel, fizikoterápiás kezelésekkel kezdtük meg a gyógyítását annak érdekében, hogy megszüntessük az ínt körülölelő hártyák gyulladását. Nála ez nem vezetett eredményre, ezért vagy hosszú ideig tartó teljes pihenés, vagy speciális műtét várt rá. Utóbbi esetben a megvastagodott és gyulladt hártyát lehámozzák az ínről, és így az esetek többségében megszűnnek a panaszok. Ezzel a műtéttípussal Magyarországon nincs sok tapasztalatunk, viszont Finnországban él egy sebész, aki már több – köztük magyar – labdarúgót is meggyógyított ezzel a módszerrel.”

Kecskés Ákos, a Szabó Zsolt által vezetett egészségügyi stáb és Kovács Zoltán sportigazgató egyeztetése eredményeként végül a műtét mellett döntöttek, amit el is végzett Turkuban dr. Lasse Lempainen, így egy ideig még nem számíthat a szakmai stáb a védő játékára.