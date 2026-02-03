Borsos Benedek nyerte a ruandai ultrakerékpáros versenyt

A csapat által kiadott sajtóközlemény szerint a versenyzők vasárnap hajnalban rajtoltak el Ruanda fővárosából, Kigaliból. A 120 fős nemzetközi mezőnynek összesen 163 óra állt a rendelkezésére, hogy teljesítse a 18 500 méternyi szintemelkedéssel nehezített, 45 százalékban terepen át vezető távot. A magyar versenyzőnek ez 55 óra 6 perc alatt sikerült, és közel 130 kilométerrel a második helyezett előtt ért célba az embert próbáló, zuhogó esővel és 2500 méteres magasságokkal tarkított viadalon.

A sikeres hegyikerékpáros karrierjét a közelmúltban ultratávokra váltó sportoló tavaly februárban a magyar terep ultrakerékpározás eddigi legjobb eredményét elérve második lett az Atlas Mountain Race (AMR) nevű versenyen. A Marokkóban rendezett 1300 kilométeres, 20 000 méter szintemelkedést tartalmazó AMR a világ egyik legnehezebb és legismertebb önellátó ultrakerékpáros viadal. Borsos Benedek tavaly júniusban ugyancsak a második helyen végzett a Trans Balkan Race elnevezésű, 1400 kilométeres és 27 000 méter szintemelkedéses versenyen.

„A célunk egyértelmű, méghozzá Benedek személyében az első olyan magyar kalandbringás bajnokot támogatni, aki méltón képviseli hazánkat a legmagasabb szintű nemzetközi ultraversenyeken” – fogalmazott Gangel Marcell, a Kalandbringás Sportegyesület alapítója, szakmai vezetője.