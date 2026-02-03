Nemzeti Sportrádió

NOB: nincs menetrendje az orosz sportot sújtó szankciók feloldásának

2026.02.03. 10:30
Kirsty Coventry szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) nincs menetrendje az orosz sport elleni szankciók feloldására.

 

A NOB tavaly nyáron hivatalba lépett zimbabwei elnöke erről Rómában nyilatkozott újságíróknak néhány nappal a milánói-cortinai téli ötkarikás játékok megnyitása előtt.

Az akkor még a német Thomas Bach irányította NOB 2022-ben azt javasolta, hogy az orosz és a fehérorosz sportolókat zárják ki a nemzetközi viadalokból az ukrajnai háború miatt. Egy év múlva a szervezet enyhített a korlátozásokon, lehetővé téve a két ország sportolói számára, hogy egyénileg, semlegesként versenyezzenek. Az engedmény ugyanakkor nem érintette a csapatsportokra vonatkozó tilalmat.

A TASZSZ emlékeztetett rá, hogy a 2024-es párizsi nyári olimpián 15 orosz sportoló indulhatott, a Milánóban és Cortina d'Ampezzóban pénteken kezdődő és február 22-ig tartó téli játékokra pedig 13 orosz kapott rajtjogot a NOB-tól.

(MTI)

 

 

