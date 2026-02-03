Kézilabda: újra megrendezik itthon a nők és a férfiak Szuperkupa-mérkőzését

Nemzeti Sportrádió

2026.02.03.
Fotó: Török Attila
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) keddi sajtóbeszélgetésén bejelentették, hogy a 2026–2027-es idénytől ismét bekerül a versenynaptárba a Szuperkupa-mérkőzés, amelyen a nőknél és a férfiaknál is a bajnok és a kupagyőztes csapat mérkőzik meg egymással.

Novák András, az MKSZ operatív igazgatója a Kézikedd nevű sajtóeseményen bejelentette, hogy 2015 után ismét megrendezik a sportágban a Szuperkupa-mérkőzést, ahol – mindkét nem esetében – a bajnok és a kupagyőztes csapat mérkőzik meg egymással. Amennyiben mindkét hazai sorozatot ugyanaz az együttes nyeri, a bajnoki ezüstérmes lesz az ellenfele a szuperkupáért. 

Az operatív igazgató bejelentette azt is, hogy a Szuperkupa-mérkőzések helyszíne a székesfehérvári MET Aréna lesz, és ha minden jól megy, minden évben augusztus utolsó vasárnapján (idén 30-án) rendezik majd meg az összecsapást, amely egyben a balatoni szezon lezárását és a kézilabdaidény kezdetét is jelenti majd. A Szuperkupa-mérkőzés alkalmával egész napos sportrendezvénnyel is várják majd a családokat és az eseményre kilátogató szurkolókat. Hozzátette, hogy Székesfehérvár a 2027-es hazai rendezésű női kézilabda-világbajnokságnak is potenciális helyszíne. 

A honi kézilabdában legutóbb 2014-ben és 2015-ben rendeztek szuperkupát: a férfiaknál mindkét alkalommal a Veszprém győzött a Pick Szeged ellen, míg a nőknél a Győri Audi ETO diadalmaskodott mindkétszer a Ferencvárost legyőzve. 

Az idényben az alapszakasz utolsó játéknapja a férfi NB I-ben május 23-án, a nőknél 31-én lesz. A férfiaknál ezt követően bajnoki döntőt rendeznek, a nőknél viszont továbbra sem.

Ezek is érdekelhetik