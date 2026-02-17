Szabaddobás: „Az a játékvezető nem mond igazat, aki szerint teljes egészében pártatlanul tud ítélkezni”
A legfrissebb Szabaddobás podcastben az egykori, BL-döntőben is közreműködő játékvezető-ikerpár, Kékes Csaba és Kékes Pál volt a vendég.
Az adás azzal kezdődött, milyen volt az ikerpár munka közben, mik voltak személyiségük különbségei és hasonlóságai a pályán, majd a témák között szóba került a játékvezetés megváltozása, a közelmúlt ítéletei, a meccsek utáni bírói teendők, a saját hibák kezelése, a játékosokkal szembeni kommunikáció, valamint az, mi tesz jóvá egy játékvezetőt.
Legfrissebb hírek
MKSZ-podcast: „Most arattuk le az első gyümölcsöt”
Kézilabda
2025.07.11. 15:18
Podcast: Szabaddobás a születésnapos Skaliczki Lászlóval
Kézilabda
2025.04.07. 10:17
Ezek is érdekelhetik