Szabaddobás: „Az a játékvezető nem mond igazat, aki szerint teljes egészében pártatlanul tud ítélkezni”

2026.02.17. 16:21
Kékes Csaba Kékes Pál
A legfrissebb Szabaddobás podcastben az egykori, BL-döntőben is közreműködő játékvezető-ikerpár, Kékes Csaba és Kékes Pál volt a vendég.

Az adás azzal kezdődött, milyen volt az ikerpár munka közben, mik voltak személyiségük különbségei és hasonlóságai a pályán, majd a témák között szóba került a játékvezetés megváltozása, a közelmúlt ítéletei, a meccsek utáni bírói teendők, a saját hibák kezelése, a játékosokkal szembeni kommunikáció, valamint az, mi tesz jóvá egy játékvezetőt. 

 

