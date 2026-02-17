Bajnokok Ligája: Galatasaray–Juventus

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

GALATASARAY (török)–JUVENTUS (olasz) 5–2 (1–2) – élőben az NSO-n!

Isztambul, Rams Park, 18.45 (TV: Sport1). Vezeti: Makkelie (holland)

GALATASARAY: U. Cakir – Sallai, D. Sánchez, Bardakci (Singo, 77.), Jakobs (Elmali, 83.) – L. Torreira, Gabriel Sara – B. A. Yilmaz (Icardi, 77.), Akgün (Sané, 70.), N. Lang (Boey, 83.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk

JUVENTUS: Di Gregorio – Kalulu, Bremer (Gatti, 34.), L. Kelly, A. Cambiaso (Cabal, a szünetben) – K. Thuram (Miretti, 81.), Locatelli, T. Koopmeiners – F. Conceicao (F. Kosztics, 70.), K. Yildiz (Openda, 81.) – W. McKennie. Vezetőedző: Luciano Spaletti

Gólszerző: Gabriel Sara (15.), N. Lang (49., 75.), D. Sánchez (60.), Boey (86.), ill. T. Koopmeiners (16., 32.)

Kiállítva: Cabal (67.)

Cikkünk folyamatosan frissül...