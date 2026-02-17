Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Ligája: Galatasaray–Juventus

2026.02.17. 20:36
Fotó: Getty Images
BL-playoff Bajnokok Ligája Juventus BL Bajnokok Ligája-rájátszás Galatasaray BL-rájátszás Sallai Roland
A Bajnokok Ligája rájátszásában a Sallai Rolanddal felálló török Galatasaray az olasz Juventust fogadja Isztambulban. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
GALATASARAY (török)–JUVENTUS (olasz) 5–2 (1–2) – élőben az NSO-n!
Isztambul, Rams Park, 18.45 (TV: Sport1). Vezeti: Makkelie (holland)
GALATASARAY: U. Cakir – Sallai, D. Sánchez, Bardakci (Singo, 77.), Jakobs (Elmali, 83.) – L. Torreira, Gabriel Sara – B. A. Yilmaz (Icardi, 77.), Akgün (Sané, 70.), N. Lang (Boey, 83.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
JUVENTUS: Di Gregorio – Kalulu, Bremer (Gatti, 34.), L. Kelly, A. Cambiaso (Cabal, a szünetben) – K. Thuram (Miretti, 81.), Locatelli, T. Koopmeiners – F. Conceicao (F. Kosztics, 70.), K. Yildiz (Openda, 81.) – W. McKennie. Vezetőedző: Luciano Spaletti
Gólszerző: Gabriel Sara (15.), N. Lang (49., 75.), D. Sánchez (60.), Boey (86.), ill. T. Koopmeiners (16., 32.)
Kiállítva: Cabal (67.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

Bajnokok Ligája
12 órája

Itt a lehetőség: javíthat a Juve elleni mérlegén Sallai Roland

KEZDÉS: 18.45. Később egy másik olasz csapat, az Atalanta a Dortmundhoz látogat.

PERCRŐL PERCRE

