Téli olimpia: a kőkemény Jake Paul elsírta magát a lelátón menyasszonya sikere után

A hollandoknál a gyorskorcsolya nemzeti sportnak számít, így nem volt meglepetés Jutta Leerdam sikere. A 1000 méteres versenyszámot a lelátón tekintette meg Jake Paul, a YouTuberből lett ökölvívó is, aki történetesen Leerdam vőlegénye a magánéletben (tavaly márciusban mondtak igent egymásnak). A keménységéről is ismert Paul nem bírta visszafogni magát menyasszonya sikere után: a lelátón elsírta magát, amikor kedvese győzelme hivatalossá vált, és ezt a kamerák is rögzítették – írta meg a Marca.

Nemcsak Paul, hanem Leerdam is könnyezett: a sokak szerint a pályán kívül sokszor megosztóan viselkedő Leerdam ugyanis szintén elsírta magát a verseny után, olyannyira, hogy még a sminkje is elkenődött az arcán.