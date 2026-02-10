Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a kőkemény Jake Paul elsírta magát a lelátón menyasszonya sikere után

2026.02.10. 10:41
Jake Paul (középen) a könnyeivel küszködött (Fotó. Getty Images)
Mint ismert, a milánói-cortinai téli olimpia hétfői versenynapján 1000 méteren megszületett az első holland aranyérem gyorskorcsolyában. A győztes Jutta Leerdam sikerét párja, Jake Paul is megünnepelte – a világhírű ökölvívó és influenszer is elsírta magát a lelátón, amikor menyasszonya áthaladt a célvonalon.

A hollandoknál a gyorskorcsolya nemzeti sportnak számít, így nem volt meglepetés Jutta Leerdam sikere. A 1000 méteres versenyszámot a lelátón tekintette meg Jake Paul, a YouTuberből lett ökölvívó is, aki történetesen Leerdam vőlegénye a magánéletben (tavaly márciusban mondtak igent egymásnak). A keménységéről is ismert Paul nem bírta visszafogni magát menyasszonya sikere után: a lelátón elsírta magát, amikor kedvese győzelme hivatalossá vált, és ezt a kamerák is rögzítették – írta meg a Marca.

Nemcsak Paul, hanem Leerdam is könnyezett: a sokak szerint a pályán kívül sokszor megosztóan viselkedő Leerdam ugyanis szintén elsírta magát a verseny után, olyannyira, hogy még a sminkje is elkenődött az arcán.

