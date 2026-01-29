Futsal Eb: van remény, tét a negyeddöntőbe jutás Olaszország ellen

A TISZTES HELYTÁLLÁS lehetett a reális célja a magyar futsalválogatottnak kedden az Európa-bajnoki cím egyik fő esélyesének tartott Portugália ellen, s bár a 30. percre eldőlni látszott a meccs, két játékos teljesítménye kiemelhető. A csapat legjobbja egyértelműen Alasztics Marcell kapus volt, aki több mint húsz védést jegyzett, de 5–1-es portugál vezetésnél Sergio Mullor szövetségi kapitány úgy döntött, hogy esélyt ad az ifjú cserekapusnak, Gémesi Gergőnek – a húszesztendős játékos pedig élt is a bizalommal, több nagy védést is bemutatott és nem kapott gólt.

„Nagyon jó érzés volt bemutatkozni az Európa-bajnokságon – mondta lapunknak az Újpest kapusa. – Persze az eredmény nem kedvező számunkra, örültünk volna, ha szorosabb a meccs, de a négygólos különbség vállalható a világ egyik legjobb csapata ellen. Bár jelentős hátrányban voltunk, amikor pályára küldtek, nagyon hálás vagyok azért, hogy kapuba állhattam az Eb-n és több védést is bemutathattam. Csütörtökön a tét a negyeddöntő. Remélem, az olaszokból is úgy fel tudunk készülni, mint a lengyelekből, és kivívjuk a továbbjutást.”

Rutai Balázst az egyik létszámfölényes szituációban egy pillanatra hagyták üresen a portugálok, a magyar játékos pedig nem teketóriázott és a balösszekötő helyéről jobbal hálószaggató gólt lőtt.

„A portugál csapatban több klasszis, BL-győztes és Európa-bajnok játszik, nagy élmény volt ilyen szintű futsalosok ellen pályára lépni – mondta a 27 éves támadó. – A gólomnak természetesen örülök, sokat gyakoroljuk az öt a négy elleni szituációt, átlövéssel próbálkoztam, de már most a következő, sorsdöntő mérkőzésen jár az eszem. Az olaszoknál is sok labdaügyes, dinamikus, úgymond pengés játékos van, ám bízom abban, hogy az edzői stáb kidolgozza az erős meccstervet és sikerül a továbbjutás.”

Mivel Olaszország 4–0-ra legyőzte Lengyelországot kedd este, s azonos pontszámnál a két csapat egymás elleni eredménye számít első körben, a mieinknek le kell győzniük a jobb gólkülönbséggel álló olaszokat a negyeddöntős szereplés érdekében. Csütörtökön 20.30 órától a Tivoli Arenában csap össze Magyarország és Olaszország.

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT (LJUBLJANA)

17.30: Szlovénia–Fehéroroszország

17.30: Spanyolország–Belgium (Tv: M4 Sport)

D-CSOPORT (LJUBLJANA)

20.30: Portugália–Lengyelország

20.30: Olaszország–Magyarország (Tv: Duna World, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!