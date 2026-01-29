Futsal Eb: van remény, tét a negyeddöntőbe jutás Olaszország ellen
A TISZTES HELYTÁLLÁS lehetett a reális célja a magyar futsalválogatottnak kedden az Európa-bajnoki cím egyik fő esélyesének tartott Portugália ellen, s bár a 30. percre eldőlni látszott a meccs, két játékos teljesítménye kiemelhető. A csapat legjobbja egyértelműen Alasztics Marcell kapus volt, aki több mint húsz védést jegyzett, de 5–1-es portugál vezetésnél Sergio Mullor szövetségi kapitány úgy döntött, hogy esélyt ad az ifjú cserekapusnak, Gémesi Gergőnek – a húszesztendős játékos pedig élt is a bizalommal, több nagy védést is bemutatott és nem kapott gólt.
„Nagyon jó érzés volt bemutatkozni az Európa-bajnokságon – mondta lapunknak az Újpest kapusa. – Persze az eredmény nem kedvező számunkra, örültünk volna, ha szorosabb a meccs, de a négygólos különbség vállalható a világ egyik legjobb csapata ellen. Bár jelentős hátrányban voltunk, amikor pályára küldtek, nagyon hálás vagyok azért, hogy kapuba állhattam az Eb-n és több védést is bemutathattam. Csütörtökön a tét a negyeddöntő. Remélem, az olaszokból is úgy fel tudunk készülni, mint a lengyelekből, és kivívjuk a továbbjutást.”
Rutai Balázst az egyik létszámfölényes szituációban egy pillanatra hagyták üresen a portugálok, a magyar játékos pedig nem teketóriázott és a balösszekötő helyéről jobbal hálószaggató gólt lőtt.
„A portugál csapatban több klasszis, BL-győztes és Európa-bajnok játszik, nagy élmény volt ilyen szintű futsalosok ellen pályára lépni – mondta a 27 éves támadó. – A gólomnak természetesen örülök, sokat gyakoroljuk az öt a négy elleni szituációt, átlövéssel próbálkoztam, de már most a következő, sorsdöntő mérkőzésen jár az eszem. Az olaszoknál is sok labdaügyes, dinamikus, úgymond pengés játékos van, ám bízom abban, hogy az edzői stáb kidolgozza az erős meccstervet és sikerül a továbbjutás.”
Mivel Olaszország 4–0-ra legyőzte Lengyelországot kedd este, s azonos pontszámnál a két csapat egymás elleni eredménye számít első körben, a mieinknek le kell győzniük a jobb gólkülönbséggel álló olaszokat a negyeddöntős szereplés érdekében. Csütörtökön 20.30 órától a Tivoli Arenában csap össze Magyarország és Olaszország.
FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
C-CSOPORT (LJUBLJANA)
17.30: Szlovénia–Fehéroroszország
17.30: Spanyolország–Belgium (Tv: M4 Sport)
D-CSOPORT (LJUBLJANA)
20.30: Portugália–Lengyelország
20.30: Olaszország–Magyarország (Tv: Duna World, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|A D-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
|2
|2
|–
|–
|11–3
|+8
|6
|2. Olaszország
|2
|1
|–
|1
|6–6
|0
|3
|3. MAGYARORSZÁG
|2
|1
|–
|1
|5–7
|–2
|3
|4. Lengyelország
|2
|–
|–
|2
|2–8
|–6
|0