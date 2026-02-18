Glauser visszatért a kapuba, az FTC simán nyert a női kézi NB I-ben, akárcsak az ETO, a DVSC és az Esztergom

Az FTC-ben négy hónap után állt újra a kapuban Laura Glauser, a 32 éves francia kapus legutóbb az október 11-i, ETO elleni 32–17-es vereség alkalmával védett, mielőtt porckorongműtéten esett át. A világ- és Európa-bajnok játékos az első félidőben 11 lövésből négyet hárított a Kisvárda ellen, a szünet után pedig már pihenőt kapott.

A Ferencvárosnak nem okozott gondot a két pont begyűjtése, pedig Dragana Cvijicsre, Vilde Ingstadra, Orlane Kanorra és Márton Grétára sem számíthatott a szakmai stáb. A 12 fős keret megoldotta a feladatot, a szünetben 13 góllal vezetett, és 37–20-ra győzött – Simon Petra 12 lövésből 11-szer, Darja Dmitrijeva 11-ből 10-szer volt eredményes.

Megható pillanat vezette fel az ETO–Mosonmagyaróvár mérkőzést. A zöld-fehér klub vezetősége ünnepélyes keretek között jelentette be, hogy az Audi Aréna AB-szektora a klub legendás alakja, a decemberben elhunyt Róth Kálmán nevét veszi fel.

A hétfőn bejelentett érkező, Ida-Marie Dahl még nem lehetett ott az ETO meccskeretében, mivel csütörtökön még pályára lép egy bajnokin a SönderjyskE Damehandboldban. A dán beálló hiányát is simán elbírta a győri csapat, hiszen már a 19. percben 12–5-re vezetett a Mosonmagyaróvár ellen, a szünet után pedig már 10 gólos volt a különbség. A bajnokságban hibátlan ETO támadásban nagyon odatette magát a megyei rangadón, főleg Bruna de Paula volt elemében, aki 14 lövést eresztett el, ezekből 11 gól született. 41–20

A DVSC 5–1-gyel indított, és bő negyedóra után már 11–3-ra vezetett. A Vasas mínusz ötre tudott visszajönni, de ennél többre nem volt képes, 15–20 után zsinórban három gólt szerzett a debreceni csapat, amely negyedórával a meccs vége előtt 10 gólosra növelte a különbséget. Jessica Ryde és Adrianna Placzek is 17 lövésből hatot védett, így nyert a DVSC 33–22-re, ezzel tovább őrzi harmadik helyét.

Az Esztergom az első félidőben 25 alkalommal vette be a Dunaújváros kapuját, a vendégek védekezése egyáltalán nem működött. A hazaiak a szünet után sem álltak le, a kilencgólos Varga Emília és a nyolc találatot szerző Emma Jacques vezérletével fél száz gól fölé jutottak, a sereghajtó DKKA 65 lövésből 53 gólt kapott. 53–15

NŐI KÉZILABDA NB I

15. FORDULÓ

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–KISVÁRDA MASTER GOOD SE 37–20 (20–7)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 888 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos

FERENCVÁROS: Glauser – Balázs B. 1, Klujber 3, Bordás 1, SIMON P. 11 (3), VOGEL 6, Hársfalvi 2. Csere: Janurik (kapus), Tranborg 1, DMITRIJEVA 10, DANCSÁK 2, Malestein. Edző: Jesper Jensen

KISVÁRDA: Pásztor B. – Gém 1, Kovalcsik B. 2, Szabó Lili, POCZETNYIK 4, Gyimesi, Mérai 2. Csere: Christe (kapus), MARKOVIC 5 (2), Karnik, Győri V. 1, E. Novak 2, Karé 1, Agócs 1, Roszoha 1, Czenki. Edző: Józsa Krisztián

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–3. 14. p.: 9–4. 23. p.: 15–6. 35. p.: 22–11. 43. p.: 27–13. 50. p.: 33–17

Kiállítások: 6, ill. 0 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Az első félidő különösen tetszett, nagy energiát tett a csapat a játékba és a védekezésbe, ez a bukarestiek ellen nem sikerült, így különösen fontos volt, hogy ezen változtassunk.

Józsa Krisztián: – Látszik, hogy a Ferencváros a Bajnokok Ligájából jött, és oda is tart, de ettől függetlenül nem kezdtünk rosszul, tíz percig bírtuk is, utána ellenfelünk elég nagy előnyre tett szert. A második félidőben talán kevesebb volt a különbség, ezekre építhetünk.

GYŐRI AUDI ETO KC–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 41–20 (19–10)

Győr, 2589 néző. V: Dáné, Marton

GYŐR: Szemerey – HOVDEN 6, Housheer 6 (2), Stanko 1, Dulfer 2, Breistöl 2, Fodor Cs. 1. Csere: SAKO (kapus), K. Jörgensen 3, Van Wetering 3, DE PAULA 11, Hagman 2, Zákányi 1, KECELI-MÉSZÁROS 3. Edző: Per Johansson

MOSONMAGYARÓVÁR: Arenhart – Falusi-Udvardi 3 (1), Tóth G. 2, Quist 2, Tatar, Kukely A., Stranigg 1. Csere: Csatlós, Halter (kapusok), Wolfs 1, Tomova 2, TÓTH ESZTER 5 (1), Molnár D. 1, Kazai 3, Háfra N., Péter. Edző: Dragan Adzsics

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–2. 12. p.: 8–5. 19. p.: 12–5. 28. p.: 17–7. 33. p.: 22–11. 40. p.: 29–15. 48. p.: 34–16. 55. p.: 39–18

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az első félidőben nagyon jól működött a védekezésünk, kevés gólt kaptunk, míg a jobb oldalunknak örömjátékot jelentett a támadásépítés. Végig kontrolláltuk a mérkőzést, a mosonmagyaróváriak akkor veszélyesek, ha elkapják a fonalat, de ezúttal ez nem következett be.

Dragan Adzsics: – Nem lehetünk elégedettek a játékunkkal, ezzel összefüggésben a végeredménnyel sem. Ennél sokkal jobban kell teljesítenünk a következő mérkőzéseken.

VASAS SC–DVSC SCHAEFFLER 22–33 (11–17)

Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok, 340 néző. V: Bócz L., Wiedemann

VASAS: Vártok R. – Jakab 1, Kekezovics 3, Sápi 3, Román, NAGY N. 5 (2), Oláh K. 3 (3). Csere: Tóth Nikolett (kapus), Varjas 2, Dombi K. 1, Csire 1, MATYASOVSZKY 3, Gáspár D., Fekete. Edző: Konkoly Csaba

DEBRECEN: Ryde – Grosch 3, Sercien-Ugolin, TÓVIZI 6, Thorleifsdóttir, Jovovics 1, VÁMOS M. 4. Csere: Placzek (kapus), Hámori 4, Ivancok-Soltic 2, Szabó N. 3, Juhász Kata 2, Csernyánszky 2 (1), Toublanc 1 (1), PETRUS 5. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 8. perc: 1–5. 21. p.: 5–13. 36. p.: 15–20. 42. p.: 16–24. 51. p.: 20–30

Kiállítások: 0, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 3/2

METERMÉRLEG

Konkoly Csaba: – Reménykedtem, de azért a Debrecen megmutatta, hogy a BL-tempó és a szisztematikus építkezés mellette szól. Indiszponáltan és sok hibával játszottunk a mérkőzés elején. Fordulás után azért kezdtük érezni a játékot, annak pedig kifejezetten örülök, hogy a sérülésekkel sújtott csapatunkban megjelenő utánpótlás-játékosaink szépen megoldották a rájuk bízott feladatokat, néha be is találtak.

Szilágyi Zoltán: – Feszesen kezdtünk, főleg védekezésben, tudtuk hozni, ami az utóbbi időben jellemző ránk, ez meghatározta a játékunkat. Sokat cseréltünk, elosztottuk a terhelést, időnként jól játszottunk, de azért voltak hibáink.

MOL ESZTERGOM–DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA 53–15 (25–9)

Esztergom, 850 néző. V: Juhász D., Rontó

ESZTERGOM: Herczeg L. – Kovács Anett 2, JACQUES 8, SZMOLEK 6, HORVÁTH F. 6, FARAGÓ LEA 4, Hajtai 4. Csere: PARÁK (kapus), Majoros K. 1, MLINKÓ 4, Teplán 5, VARGA EMÍLIA 9 (2), Ballai A. 4. Edző: Elek Gábor

DUNAÚJVÁROS: Győri A. – Takács Sz. 1, Horváth A., Rigó 1, SZTANÓ 4 (1), EGEJURU 3, Török Fanni 1. Csere: Krasznai, Angyali (kapusok), KOVÁCS F. 5, Ecsődi. Edző: Zubai Gábor

Az eredmény alakulása. 9. perc: 7–1. 23. p.: 17–5. 29. p.: 24–8. 37. p.: 34–9. 45. p.: 41–10. 53. p.: 46–14

Kiállítások: 0, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Nem megsértve ellenfelünket, ennek a meccsnek nem volt jelentős sportértéke, a dunaújvárosi játékosokat viszont becsülöm. Az olyan helyzetek ellen több társammal együtt tovább küzdünk, hogy ilyen fiatal játékosoknak ne kelljen másnap még egy ifimeccsre is elutazniuk egy olyan találkozó másnapján, amelyen az erőviszonyok miatti óriási különbség niatt még pályára sem kellett volna lépniük.

Zubai Gábor: – A célunk az volt, hogy senki ne sérüljön meg. Másnap reggel ugyanezzel a csapattal Győrbe utazunk ifimeccsre, akinek van ötlete arra, hogy ezt a helyzetet hogyan oldjuk meg, az kérem, jelezze. Köszönjük azt a biztatást, amit a hazai közönségtől kaptunk.

Szombaton játsszák

16.30: Alba Fehérvár KC–NEKA

18.00: Kozármisleny KA–Szombathelyi KKA

18.00: Váci NKSE–Moyra-Budaörs