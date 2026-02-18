Téli olimpia: hat magyarnak szurkolhatunk szerdán – infóközpont
A NAP KIEMELT ESEMÉNYEI
A NAP DÖNTŐI, ARANYÉRMESEI
ALPESISÍ
13.30: női műlesiklás
HÓDESZKA
11.20: férfi slopestyle, döntő
14.30: női slopestyle, döntő
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
21.00: női 3000 m-es váltó döntő
21.32: férfi 500 m döntő
SÍFUTÁS
11.45: női és férfi szabadstílusú csapatsprint döntő
SÍLÖVÉSZET
14.45: 4x6 km női váltó
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
13.00: női ugrás döntő
A MAGYAROK PROGRAMJA
ALPESISÍ
10.00 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun)
SÍFUTÁS
9.45: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi (Büki Ádám, Kónya Ádám) szabadstílusú csapatsprint selejtező
A TELJES NAPI PROGRAM
ALPESISÍ
CURLING
Női selejtező
9.05
Kína–Dánia
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
Svédország–Dél-Korea
19.05
Nagy-Britannia–Japán
Svájc–Dánia
Kanada–Olaszország
Kína–Svédország
Férfi selejtező
14.05
Olaszország–Kanada
Kína–Csehország
Norvégia–Svájc
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
HÓDESZKA
11.20: férfi slopestyle, döntő
14.30: női slopestyle, döntő
JÉGKORONG
Férfitorna
Negyeddöntő
12.10: Szlovákia–Németország
16.40: Kanada–Csehország
18.10: Finnország–Svájc
21.10: Egyesült Államok–Svédország
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: férfi 500 m elődöntő, női 3000 m-es váltó döntő, férfi 500 m döntő
SÍFUTÁS
11.45: döntő
SÍLÖVÉSZET
14.45: 4x6 km női váltó
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
13.00: női ugrás döntő