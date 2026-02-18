Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: hat magyarnak szurkolhatunk szerdán – infóközpont

H. Á.H. Á.
2026.02.18. 09:35
null
Fotó: Getty Images
A milánói-cortinai téli olimpia 12. napján kilenc számban hirdetnek győztest és hat magyar versenyzőnek szurkolhatunk, három számban. Elsőként a Laczkó Lara, Pónya Sára összeállítású magyar csapat a női sífutók szabadstílusú csapatsprintjében ind, Büki Ádám és Kónya Ádám a férfiaknál képviseli a magyar színeket, majd jön Tóth Zita, aki női műlesiklásban, indul, esete pedig Moon Wonjun a rövid pályás gyorskorcsolyázók 500 méteres negyeddöntőjében szerepel.

 

A NAP KIEMELT ESEMÉNYEI

 

A NAP DÖNTŐI, ARANYÉRMESEI

ALPESISÍ 
13.30: női műlesiklás

HÓDESZKA 
11.20: férfi slopestyle, döntő 
14.30: női slopestyle, döntő

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
21.00: női 3000 m-es váltó döntő
21.32: férfi 500 m döntő

SÍFUTÁS
11.45: női és férfi szabadstílusú csapatsprint döntő 

SÍLÖVÉSZET 
14.45: 4x6 km női váltó 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ 
13.00: női ugrás döntő

A MAGYAROK PROGRAMJA

ALPESISÍ 
10.00 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita) 
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun)
SÍFUTÁS
9.45: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi (Büki Ádám, Kónya Ádám) szabadstílusú csapatsprint selejtező

A TELJES NAPI PROGRAM

ALPESISÍ 
10.00 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita) 

CURLING
Női selejtező
9.05
Kína–Dánia
Egyesült Államok–Nagy-Britannia
Svédország–Dél-Korea
19.05
Nagy-Britannia–Japán
Svájc–Dánia
Kanada–Olaszország
Kína–Svédország 
Férfi selejtező
14.05 
Olaszország–Kanada
Kína–Csehország
Norvégia–Svájc
Egyesült Államok–Nagy-Britannia 

HÓDESZKA 
11.20: férfi slopestyle, döntő 
14.30: női slopestyle, döntő

JÉGKORONG
Férfitorna
Negyeddöntő
12.10: Szlovákia–Németország
16.40: Kanada–Csehország
18.10: Finnország–Svájc
21.10: Egyesült Államok–Svédország

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15: férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun), elődöntő, női 3000 m-es váltó döntő, férfi 500 m döntő

SÍFUTÁS
9.45: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi (Büki Ádám, Kónya Ádám) szabadstílusú csapatsprint selejtező 
11.45: döntő 

SÍLÖVÉSZET 
14.45: 4x6 km női váltó 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ 
13.00: női ugrás döntő

 

