Téli olimpia: hat magyarnak szurkolhatunk szerdán – infóközpont

A milánói-cortinai téli olimpia 12. napján kilenc számban hirdetnek győztest és hat magyar versenyzőnek szurkolhatunk, három számban. Elsőként a Laczkó Lara, Pónya Sára összeállítású magyar csapat a női sífutók szabadstílusú csapatsprintjében ind, Büki Ádám és Kónya Ádám a férfiaknál képviseli a magyar színeket, majd jön Tóth Zita, aki női műlesiklásban, indul, esete pedig Moon Wonjun a rövid pályás gyorskorcsolyázók 500 méteres negyeddöntőjében szerepel.

A NAP KIEMELT ESEMÉNYEI A NAP DÖNTŐI, ARANYÉRMESEI ALPESISÍ

13.30: női műlesiklás HÓDESZKA

11.20: férfi slopestyle, döntő

14.30: női slopestyle, döntő RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

21.00: női 3000 m-es váltó döntő

21.32: férfi 500 m döntő SÍFUTÁS

11.45: női és férfi szabadstílusú csapatsprint döntő SÍLÖVÉSZET

14.45: 4x6 km női váltó SZABADSTÍLUSÚ SÍ

13.00: női ugrás döntő A MAGYAROK PROGRAMJA ALPESISÍ

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

SÍFUTÁS

9.45: női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi (Büki Ádám, Kónya Ádám) szabadstílusú csapatsprint selejtező

10.00 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita)

Női selejtező

9.05

Kína–Dánia

Egyesült Államok–Nagy-Britannia

Svédország–Dél-Korea

19.05

Nagy-Britannia–Japán

Svájc–Dánia

Kanada–Olaszország

Kína–Svédország

Férfi selejtező

14.05

Olaszország–Kanada

Kína–Csehország

Norvégia–Svájc

Egyesült Államok–Nagy-Britannia HÓDESZKA

Férfitorna

Negyeddöntő

12.10: Szlovákia–Németország

16.40: Kanada–Csehország

18.10: Finnország–Svájc

21.10: Egyesült Államok–Svédország RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15: férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun), elődöntő, női 3000 m-es váltó döntő, férfi 500 m döntő

11.45: döntő

