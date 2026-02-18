Magabiztosan nyert a PSG és az Aalborg is a férfi kézilabda BL-ben

A Szegeddel azonos csoportban szereplő Paris Saint-Germain a papírformának megfelelően könnyed győzelmet aratott a nyolcas utolsó helyezettje, a Zagrebnek az otthonában. A mérkőzést 35–24-re nyerte meg a francia egyesület, köszönhetően főleg Omar Jahiának és Kamil Syprzaknak, akik hét-hét gólig jutott a mérkőzésen.

A Veszprém csoportjában érdekelt Aalborg is érvényesítette a papírformát a szerdai játéknapon: a dán csapat hazai pályán 33–23-ra győzte le a norvég Kolstadot, ezzel ideiglenesen átvette a vezetést a csoportban a Füchse Berlin előtt.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

Aalborg (dán)–Kolstad (norvég) 33–23 (17–14)

Ld: Arnoldsen 8, Sagosen, Hoxer 5-5, ill. Jeppsson, Gudjónsson 6-6

1. Aalborg 11 9 1 1 352–303 +49 19 2. Füchse Berlin 10 9 – 1 343–311 +32 18 3. VESZPRÉM 10 6 – 4 337–314 +23 12 4. Sporting 10 5 – 5 340–337 +3 10 5. Kielce 10 4 1 5 321–326 –5 9 6. Nantes 10 4 – 6 315–298 +17 8 7. Kolstad 11 2 – 9 310–398 –88 4 8. Dinamo Bucuresti 10 1 – 9 284–315 –31 2 az a-csoport állása

B-CSOPORT

Zagreb (horvát)–PSG (francia) 24–35 (10–18)

Ld: Csovrebadze 6, ill. Jahia, Syprzak 7-7, Maras 5

OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) 27–35 (10–21)

KÉSŐBB

20.45: Magdeburg (német)–GOG (dán)