Nemzeti Sportrádió

Magabiztosan nyert a PSG és az Aalborg is a férfi kézilabda BL-ben

T. Z.T. Z.
2026.02.18. 20:25
null
A PSG hozta a kötelezőt a Bajnokok Ligájában (Fotó: PSG/Facebook)
Címkék
Kolstad PSG Aalborg Dinamo Zagreb férfi kézi BL PSG férfi kézilabda férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai játéknapján a Paris Saint-Germain idegenben, az Aalborg hazai pályán gyűjtötte be a két pontot.

A Szegeddel azonos csoportban szereplő Paris Saint-Germain a papírformának megfelelően könnyed győzelmet aratott a nyolcas utolsó helyezettje, a Zagrebnek az otthonában. A mérkőzést 35–24-re nyerte meg a francia egyesület, köszönhetően főleg Omar Jahiának és Kamil Syprzaknak, akik hét-hét gólig jutott a mérkőzésen.

A Veszprém csoportjában érdekelt Aalborg is érvényesítette a papírformát a szerdai játéknapon: a dán csapat hazai pályán 33–23-ra győzte le a norvég Kolstadot, ezzel ideiglenesen átvette a vezetést a csoportban a Füchse Berlin előtt.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Aalborg (dán)–Kolstad (norvég) 33–23 (17–14)
Ld: Arnoldsen 8, Sagosen, Hoxer 5-5, ill. Jeppsson, Gudjónsson 6-6

    
1. Aalborg11911352–303+4919
2. Füchse Berlin1091343–311+3218
3. VESZPRÉM1064337–314+2312
4. Sporting1055340–337+310
5. Kielce10415321–326–59
6. Nantes1046315–298+178
7. Kolstad1129310–398–884
8. Dinamo Bucuresti1019284–315–312
az a-csoport állása

B-CSOPORT
Zagreb (horvát)–PSG (francia) 24–35 (10–18)
Ld: Csovrebadze 6, ill. Jahia, Syprzak 7-7, Maras 5
OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) 27–35 (10–21)
KÉSŐBB
20.45: Magdeburg (német)–GOG (dán)

    
1. Barca11101363–300+6320
2. Magdeburg1010336–279+5720
3. Wisla Plock1064303–300+312
4. SZEGED1156336–328+810
5. Paris SG1147349–348+18
6. GOG1046315–341–268
7. Peliszter1028255–310–554
8. Zagreb11110295–346–512
A B-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

Kolstad PSG Aalborg Dinamo Zagreb férfi kézi BL PSG férfi kézilabda férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

A Magdeburg tizenegyedik meccsét is megnyerte a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
8 perce

Későn ébredt fel a Szeged, nyolc góllal kapott ki otthon a Barcától

Kézilabda
2 órája

Imanol Garciandia: A Barca sem legyőzhetetlen!

Kézilabda
15 órája

Kétgólos hátrány, kihagyott büntető – nem számít: a PSG fordított és nyert a Monaco ellen

Bajnokok Ligája
23 órája

Az Arsenal maradt az élen, épphogy a tízben a címvédő – íme, a frissített BL-erősorrend

Bajnokok Ligája
Tegnap, 12:24

José Moruinho a Benficával törne borsot a Real Madrid orra alá

Bajnokok Ligája
Tegnap, 9:37

Samba remekül védett, a helyzeteivel jól gazdálkodó Rennes legyőzte a PSG-t

Francia labdarúgás
2026.02.13. 23:04

Luis Enrique: Ha valaki nincs tisztában a PSG erejével, az nem a mi problémánk

Francia labdarúgás
2026.02.09. 11:56
Ezek is érdekelhetik