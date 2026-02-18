Magabiztosan nyert a PSG és az Aalborg is a férfi kézilabda BL-ben
A Szegeddel azonos csoportban szereplő Paris Saint-Germain a papírformának megfelelően könnyed győzelmet aratott a nyolcas utolsó helyezettje, a Zagrebnek az otthonában. A mérkőzést 35–24-re nyerte meg a francia egyesület, köszönhetően főleg Omar Jahiának és Kamil Syprzaknak, akik hét-hét gólig jutott a mérkőzésen.
A Veszprém csoportjában érdekelt Aalborg is érvényesítette a papírformát a szerdai játéknapon: a dán csapat hazai pályán 33–23-ra győzte le a norvég Kolstadot, ezzel ideiglenesen átvette a vezetést a csoportban a Füchse Berlin előtt.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Aalborg (dán)–Kolstad (norvég) 33–23 (17–14)
Ld: Arnoldsen 8, Sagosen, Hoxer 5-5, ill. Jeppsson, Gudjónsson 6-6
|1. Aalborg
|11
|9
|1
|1
|352–303
|+49
|19
|2. Füchse Berlin
|10
|9
|–
|1
|343–311
|+32
|18
|3. VESZPRÉM
|10
|6
|–
|4
|337–314
|+23
|12
|4. Sporting
|10
|5
|–
|5
|340–337
|+3
|10
|5. Kielce
|10
|4
|1
|5
|321–326
|–5
|9
|6. Nantes
|10
|4
|–
|6
|315–298
|+17
|8
|7. Kolstad
|11
|2
|–
|9
|310–398
|–88
|4
|8. Dinamo Bucuresti
|10
|1
|–
|9
|284–315
|–31
|2
B-CSOPORT
Zagreb (horvát)–PSG (francia) 24–35 (10–18)
Ld: Csovrebadze 6, ill. Jahia, Syprzak 7-7, Maras 5
OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) 27–35 (10–21)
KÉSŐBB
20.45: Magdeburg (német)–GOG (dán)
|1. Barca
|11
|10
|–
|1
|363–300
|+63
|20
|2. Magdeburg
|10
|10
|–
|–
|336–279
|+57
|20
|3. Wisla Plock
|10
|6
|–
|4
|303–300
|+3
|12
|4. SZEGED
|11
|5
|–
|6
|336–328
|+8
|10
|5. Paris SG
|11
|4
|–
|7
|349–348
|+1
|8
|6. GOG
|10
|4
|–
|6
|315–341
|–26
|8
|7. Peliszter
|10
|2
|–
|8
|255–310
|–55
|4
|8. Zagreb
|11
|1
|–
|10
|295–346
|–51
|2