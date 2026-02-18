Két góllal nyert Budaörsön a Balatonfüred a férfi kézilabda NB I-ben
A hazaiak 4–2-es vezetése után 8–5-re fordított a Balatonfüred, amely ezt követően sokáig három-négy gólon tartotta ellenfelét. A Budai Farkasok a 40. percre felkapaszkodott mínusz egyre (18–19), ám öt és fél perc múlva már ismét négygólos hátrányban találta magát. Később ismét csak egy volt közte, de az egyenlítéséért nem támadhatott a vendéglátó, amely sorozatban a hatodik vereségét szenvedte el. 26–28
FÉRFI KÉZILABDA NB I
16. FORDULÓ
BUDAI FARKASOK-RÉV–BALATONFÜREDI KSE 26–28 (13–16)
Budaörs, 400 néző. V: Nagy F., Turóczy
FARKASOK: Zernovic – Csengeri 2 (2), Panic 1, Kristóf, Szeitl L. 2, BOSZKOSZ 6 (1), Pintér B. 2. Csere: Balogh T., Tóth N. (kapusok), Maric 4, Sinkovits 3, DRASKOVICS 4, Bendicsek, Hutvágner 2. Edző: ifj. Kiss Szilárd
BALATONFÜRED: FÜSTÖS – Hornyák P. 2 (1), ROZMAN 7, Klucsik, Németh B. 2, Szretenovics 2, Bóka 4. Csere: Deményi (kapus), Vasziljev, SIMOTICS 6, Garajszki, MELNICSUK 4, Varga M. 1. Edző: Kis Ákos
Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–2. 15. p.: 5–8. 23. p.: 10–14. 40. p.: 18–19. 46. p.: 19–23. 57. p.: 25–26
Kiállítások: 12, ill. 4 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Kiss Szilárd: – Becsülettel küzdöttünk, de a Füred végig irányította a játékot. Ugyan voltak hiányzóink, de ma ez volt a csapatunk. Jobb koncentrációval jobb eredményt érhettünk volna el.
Kis Ákos: – Védekezésben és támadásban is tudtuk érvényesíteni az akaratunkat. Tény, hogy Juhász Ádám hiánya érződött az ellenfélen, de kimagasló kapusteljesítménnyel megérdemelten szereztük meg a győzelmet.
Szombaton játsszák
17.00: CYEB-Budakalász–ETO University HT
18.00: Liqui Moly NEKA–Csurgói KK
18.00: PLER-Budapest–One Veszprém HC
18.00: FTC-Green Collect–Carbonex-Komló
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged
Jövő szerdán játsszák
18.00: Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|15
|15
|–
|–
|615–418
|+197
|30
|2. Szeged
|17
|14
|1
|2
|594–466
|+128
|29
|3. Tatabánya
|15
|12
|–
|3
|467–423
|+44
|24
|4. FTC
|15
|8
|1
|6
|491–475
|+16
|17
|5. Győr
|15
|7
|1
|7
|446–448
|–2
|15
|6. Csurgó
|16
|6
|3
|7
|444–447
|–3
|15
|7. Balatonfüred
|16
|7
|1
|8
|424–463
|–39
|15
|8. Szigetszentmiklós
|16
|6
|1
|9
|419–463
|–44
|13
|9. Gyöngyös
|15
|6
|–
|9
|403–435
|–32
|12
|10. PLER
|15
|5
|2
|8
|392–434
|–42
|12
|11. NEKA
|15
|4
|3
|8
|404–439
|–35
|11
|12. Budai Farkasok-Rév
|16
|3
|4
|9
|429–479
|–50
|10
|13. Komló
|15
|3
|2
|10
|400–446
|–46
|8
|14. Budakalász
|15
|2
|1
|12
|406–498
|–92
|5