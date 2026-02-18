Nemzeti Sportrádió

Két góllal nyert Budaörsön a Balatonfüred a férfi kézilabda NB I-ben

2026.02.18. 20:04
Füstös Ádámék fontos meccset nyertek meg (Fotó: Szente Benjamin/balatonfuredikse.hu, archív)
férfi kézilabda NB I Budai Farkasok Balatonfüredi KSE
A férfi kézilabda NB I 16. fordulójának szerdai mérkőzésén a Balatonfüred 28–26-ra nyert a Budai Farkasok vendégeként.

A hazaiak 4–2-es vezetése után 8–5-re fordított a Balatonfüred, amely ezt követően sokáig három-négy gólon tartotta ellenfelét. A Budai Farkasok a 40. percre felkapaszkodott mínusz egyre (18–19), ám öt és fél perc múlva már ismét négygólos hátrányban találta magát. Később ismét csak egy volt közte, de az egyenlítéséért nem támadhatott a vendéglátó, amely sorozatban a hatodik vereségét szenvedte el. 26–28

FÉRFI KÉZILABDA NB I
16. FORDULÓ
BUDAI FARKASOK-RÉV–BALATONFÜREDI KSE 26–28 (13–16)
Budaörs, 400 néző. V: Nagy F., Turóczy
FARKASOK: Zernovic – Csengeri 2 (2), Panic 1, Kristóf, Szeitl L. 2, BOSZKOSZ 6 (1), Pintér B. 2. Csere: Balogh T., Tóth N. (kapusok), Maric 4, Sinkovits 3, DRASKOVICS 4, Bendicsek, Hutvágner 2. Edző: ifj. Kiss Szilárd
BALATONFÜRED: FÜSTÖS – Hornyák P. 2 (1), ROZMAN 7, Klucsik, Németh B. 2, Szretenovics 2, Bóka 4. Csere: Deményi (kapus), Vasziljev, SIMOTICS 6, Garajszki, MELNICSUK 4, Varga M. 1. Edző: Kis Ákos
Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–2. 15. p.: 5–8. 23. p.: 10–14. 40. p.: 18–19. 46. p.: 19–23. 57. p.: 25–26
Kiállítások: 12, ill. 4 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Kiss Szilárd: – Becsülettel küzdöttünk, de a Füred végig irányította a játékot. Ugyan voltak hiányzóink, de ma ez volt a csapatunk. Jobb koncentrációval jobb eredményt érhettünk volna el.
Kis Ákos: – Védekezésben és támadásban is tudtuk érvényesíteni az akaratunkat. Tény, hogy Juhász Ádám hiánya érződött az ellenfélen, de kimagasló kapusteljesítménnyel megérdemelten szereztük meg a győzelmet.

Szombaton játsszák
17.00: CYEB-Budakalász–ETO University HT 
18.00: Liqui Moly NEKA–Csurgói KK 
18.00: PLER-Budapest–One Veszprém HC 
18.00: FTC-Green Collect–Carbonex-Komló 
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged 
Jövő szerdán játsszák
18.00: Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Veszprém1515615–418+19730
  2. Szeged171412594–466+12829
  3. Tatabánya15123467–423+4424
  4. FTC15816491–475+1617
  5. Győr15717446–448–215
  6. Csurgó16637444–447–315
  7. Balatonfüred16718424–463–3915
  8. Szigetszentmiklós16619419–463–4413
  9. Gyöngyös1569403–435–3212
10. PLER15528392–434–4212
11. NEKA15438404–439–3511
12. Budai Farkasok-Rév16349429–479–5010
13. Komló153210400–446–468
14. Budakalász152112406–498–925

 

 

