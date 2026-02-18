Két góllal nyert Budaörsön a Balatonfüred a férfi kézilabda NB I-ben

A hazaiak 4–2-es vezetése után 8–5-re fordított a Balatonfüred, amely ezt követően sokáig három-négy gólon tartotta ellenfelét. A Budai Farkasok a 40. percre felkapaszkodott mínusz egyre (18–19), ám öt és fél perc múlva már ismét négygólos hátrányban találta magát. Később ismét csak egy volt közte, de az egyenlítéséért nem támadhatott a vendéglátó, amely sorozatban a hatodik vereségét szenvedte el. 26–28

FÉRFI KÉZILABDA NB I

16. FORDULÓ

BUDAI FARKASOK-RÉV–BALATONFÜREDI KSE 26–28 (13–16)

Budaörs, 400 néző. V: Nagy F., Turóczy

FARKASOK: Zernovic – Csengeri 2 (2), Panic 1, Kristóf, Szeitl L. 2, BOSZKOSZ 6 (1), Pintér B. 2. Csere: Balogh T., Tóth N. (kapusok), Maric 4, Sinkovits 3, DRASKOVICS 4, Bendicsek, Hutvágner 2. Edző: ifj. Kiss Szilárd

BALATONFÜRED: FÜSTÖS – Hornyák P. 2 (1), ROZMAN 7, Klucsik, Németh B. 2, Szretenovics 2, Bóka 4. Csere: Deményi (kapus), Vasziljev, SIMOTICS 6, Garajszki, MELNICSUK 4, Varga M. 1. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–2. 15. p.: 5–8. 23. p.: 10–14. 40. p.: 18–19. 46. p.: 19–23. 57. p.: 25–26

Kiállítások: 12, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Szilárd: – Becsülettel küzdöttünk, de a Füred végig irányította a játékot. Ugyan voltak hiányzóink, de ma ez volt a csapatunk. Jobb koncentrációval jobb eredményt érhettünk volna el.

Kis Ákos: – Védekezésben és támadásban is tudtuk érvényesíteni az akaratunkat. Tény, hogy Juhász Ádám hiánya érződött az ellenfélen, de kimagasló kapusteljesítménnyel megérdemelten szereztük meg a győzelmet.

Szombaton játsszák

17.00: CYEB-Budakalász–ETO University HT

18.00: Liqui Moly NEKA–Csurgói KK

18.00: PLER-Budapest–One Veszprém HC

18.00: FTC-Green Collect–Carbonex-Komló

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged

Jövő szerdán játsszák

18.00: Mol Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK