A Veszprém kézilabdázói világklasszis bokszolóba botlottak bele Lengyelországban

A veszprémi klub közösségi oldala humoros bejegyzést tett közzé a fotót közölve: „Dragan Pechmalbec azt mondta, ha nyerni akarunk Kielcében, még keményebbeknek kell lennünk, mint a lengyeleknek. Nos, Hugo Descat és Bjarki Már Elísson a legjobb helyre fordult ebben az ügyben tanácsért a varsói reptéren!”

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

Csütörtök, 18.45: Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!