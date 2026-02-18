Nemzeti Sportrádió

A Veszprém kézilabdázói világklasszis bokszolóba botlottak bele Lengyelországban

V. B.V. B.
2026.02.18. 20:44
Hugo Descat, Olekszandr Uszik és Bjarki Már Elísson (Forrás: bjarkimar90/Instagram)
Csütörtökön a One Veszprém HC a lengyel Industria Kielce otthonában lép pályára a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A csapat szerdán útnak indult, és a varsói reptérre meg is érkezett, ahol az együttes két játékosa, Hugo Descat és Bjarki Már Elísson belefutott a vitathatatlan nehézsúlyú bajnok ökölvívóba, Olekszandr Uszikba, aki a WBC, a WBA és IBF öveit birtokolja.

 

A veszprémi klub közösségi oldala humoros bejegyzést tett közzé a fotót közölve: „Dragan Pechmalbec azt mondta, ha nyerni akarunk Kielcében, még keményebbeknek kell lennünk, mint a lengyeleknek. Nos, Hugo Descat és Bjarki Már Elísson a legjobb helyre fordult ebben az ügyben tanácsért a varsói reptéren!”

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Csütörtök, 18.45: Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

