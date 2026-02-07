Kiegyenesedett a Fradi – Thury Gábor jegyzete

Nemzeti Sportrádió

Már az első félidőben eldőlt, a Ferencváros három góllal legyőzte hazai pályán az Újpestet

Osváth Attila gólpasszal debütált az FTC-ben, az újpesti Arne Maiert sérülés miatt le kellett cserélni. A zöld-fehérek újra a tabella élére álltak.

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság rangadóján a Ferencváros 3–0-ra legyőzte az Újpestet, győzelmével ismét vezeti a tabellát. A mondatban minden benne van: a zöld-fehérek simán megnyerték a derbit, továbbá a tavaszi szezon előtt ugyan számos vélemény született, hogy a bajnoknak le kell mondania a címvédésről – nos, ismét az első helyen áll, igaz, nem pontelőnnyel, csupán több győzelmével. Hogy így legyen, ahhoz az ETO diósgyőri döntetlenje (1–1) is kellett, így az is, hogy a DVTK Stadionban Vitális Milán kihagyjon egy tizenegyest…

A derbit a Fradi gyakorlatilag az első negyedórában eldöntötte, ráadásul az új igazolások közül a horvát Franko Kovacevic és az argentin Mariano Gómez gólt szerzett, az FTC ellen a múlt héten még a Paksot erősítő Osváth Attila gólpasszt adott. Ám ami talán a legörvendetesebb, hogy az izraeli válogatott középpályás Mohammed Abu Fani remekül irányított. A csapat kilábalt a Nottingham Forest ellen 4—0-ra elvesztett Európa-liga-mérkőzés sokkjából, talpra állt. Ide nekik a bajnoki aranyat és a Ludogorecet is! – így lehetne Shakespeare-t a futball nyelvére fordítani az Üllői úton. 

Az Újpest 2015 decembere óta képtelen legyőzni a Fradit, a bajnokikat számítva ez volt a zöld-fehérek 24. győzelme. Az említett évben és az azt megelőzőben Dárdai Pál hét mérkőzés erejéig volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, majd munkaadója visszarendelte a Herthához Berlinbe. Amikor a Groupama Arénában a nemzeti együttes kispadján ült, nyilván nem gondolta volna, hogy valaha az Újpest sportigazgatójaként tér vissza. Ám azóta sok víz lefolyt a Spree-n és a Dunán, azt is megérte, hogy tétmérkőzésen vereséget szenvedjen a Fradi otthonában. Igaz, a találkozó előtt a tőle megszokott őszinteséggel fogalmazta meg, nem ez a derbi lesz, amelyen az Újpest felnő a Fradi mellé – ebben az idényben bent kell maradni, a következőben a dobogósok mögé felzárkózni, és aztán… Ráadásul az újpestiek elveszítették Arne Maiert, a Dárdai által jól ismert, hosszú kihagyás után pályára lépő középpályást, erre mondják, a baj nem jár egyedül.

Az Üllői úton a meccs után újra mosolygós arcokat lehetett látni. Van ok az örömre: kiegyenesedett a Fradi.

