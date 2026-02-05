Sava-borsa – Malonyai Péter jegyzete

Megvolt a veszélye annak, hogy az Európa-bajnoki döntő előtt mindenki elismeréssel szólt női pólósainkról, mi több, Cseh Sándor szövetségi kapitány már a négy közé jutás után leszögezte, hogy lesz, ami lesz, csapata már előrébb lépett.

A döntő előtt persze hozzátette, hogy nyerni kell, mert azért a győzelem a sava-borsa mindennek, de ezzel együtt az volt a levegőben, hogy a lányok már megtettek mindent, jó a csapat, együtt van a társaság. Elképzelhetetlen, hogy elátkozzák őket, ha nem sikerül a finálé.

Az is véleményes volt, jó-e vagy rossz, hogy már találkozott egymással a két csapat, akkor a hollandok nyertek (5–4), de a gólszegény meccsen döntő volt, hogy tíz ember­előnyből csak egyet használt ki csapatunk. Magyarán: egyformák voltak az esélyek Funchalban.

Ehhez képest az első negyedben olyannal szolgált Keszthelyi Rita, amilyennel csak a legnagyobbak (így ő is) képesek. Esélytelenként szerzett labdát, egyedül vezethette a holland kapura, persze hogy belőtte. Kettővel vezetett Magyarország ezzel, hogy aztán a második negyed felénél már a hollandoknál legyen a kétgólos előny, négy gólt kaptunk zsinórban, ráadásul lassúbb ritmusban pólóztunk, másképp: nincsenek véletlenek. Ahogy az is törvényszerű volt, hogy összeszedettebben pólózva hoztuk az egyenlőt, majd az újabb előnyt, ráadásul Varró Eszter, Vályi Vanda és Keszthelyi jóvoltából látványos gólokkal. Ahogy az ezen a meccsen megszokott volt, újra jöttek a hollandok, 5–6, s övék lett a prioritás a záró felvonás előtt.

A férfiakkal Belgrádban ezüstérmet érő döntőt játszó Varga Zsolt megállapítása jutott az eszembe, a kapitány szerint ugyanis a döntő külön tudomány, s idő kell hozzá, hogy megtanulja egy csapat.

Tavaly a világbajnokságon már tanulgattuk, második hely lett a vége, most az osztályzat azon múlott, hogy az ötméteresekben mire megyünk – mint a görögök ellen az elődöntőben.

Akkor igen, most nem – a hollandok nyertek.

Szép, szép az ezüst, de tényleg a só és a bors az igazi.