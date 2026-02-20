Nemzeti Sportrádió

Sportpetíció: Minden forint, amit a sportra költünk, az a jövőbe való befektetés – Gór-Nagy Miklós

2026.02.20. 10:39
Gór-Nagy Miklós (Fotó: Facebook/Gór-Nagy Miklós)
Gór-Nagy Miklós is megosztotta Facebook-oldalán azt a bejegyzést, amelyben a magyar sportélet jövőjéért létrehozott petícióról, illetve kitöltésének fontosságáról van szó és amelyet először Nagy Tímea olimpikon vívó tett közzé.

„Lehet egyáltalán túl sokat költeni a sportra?” – kérdezi videója elején Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó, Magyarország korábbi New York-i külgazdasági attaséja, az MCC nevelési és közösségfejlesztési igazgatója. 

„Hát szerintem nem. Minden forint, amit a sportra költünk, az a jövőbe való befektetés. Az oktatásra megy, az egészségügyre megy a közösségépítéssel együtt. A fiatalok a legjobb helyen a sportpályán vannak. Az, hogy sok százezer magyar sportol ahhoz képest, mint amikor 2010-ben a magyar sportot kiemelt stratégiai ágazattá tették, hát ez önmagáért beszél. A magyar kormány pontosan felismerte ennek a jelentőségét. Aki ezt vitatja, az valószínűleg nem alkalmas a kormányzásra. Ezért támogatjuk sportolóként a Nemzeti Sport által indított petíciót. Meg kell védeni a magyar sportot” – fogalmaz Gór-Nagy Miklós.

A PETÍCIÓ IDE KATTINTVA OLVASHATÓ EL ÉS ÍRHATÓ ALÁ!

