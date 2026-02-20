„Ez volt életem két-három legkaotikusabb napja” – Ida-Marie Dahl, a Győr új szerzeménye

Mint ismert, hétfőn a Győr bejelentette, hogy szerződtette Ida-Marie Dahlt. A 27 éves beálló a dán TV2-nek nyilatkozott az átigazolása kapcsán.

„Ez őrület. Valószínűleg soha az életben nem gondoltam volna, hogy ez lehetséges. Ez mindenféle érzést felébreszt bennem. Hihetetlenül boldog, büszke és meglepett vagyok, és egy kicsit a felhők felett lebegek ebben a káoszban”– mondta már Magyarországról a dán beálló.

Korábban már megírtuk, hogy nagy gondokkal kénytelen szembenézni a győriek vezetőedzője, Per Johansson, aki három beállójára sem számíthat: Kari Brattset Dale várandósságát követően Anna Lagerquist, majd Linn Blohm sérülése is tovább szűkítette a lehetőségeket. A Győr ezért szerződtette a dán élvonalbeli SönderjyskE Damehandbold 27 éves játékosát.

Ida-Marie Dahl nem Magyarországon találkozott először csapattársaival, hanem Esbjergben, ahol a Győr BL-meccset játszott, majd Dahl együtt utazott Magyarországra új csapattársaival. „Olyan gyorsan elrepült az idő. Valószínűleg ez volt életem két-három legkaotikusabb napja. Annyira gyorsan kellett költöznöm… Már Magyarországon vagyok. De bármennyire kaotikus is volt, ugyanolyan fantasztikus is, mert nagyon boldog vagyok, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. És ha egyszer belerázódtam, lehet, hogy életem legnagyobb kalandja lesz ez” – nyilatkozta Dahl.

A dán beálló csütörtök este játszotta utolsó mérkőzését a SönderjskE színeiben. A klub kérésére a rájátszás szempontjából fontos Aalborg elleni idegenbeli mérkőzésen még pályára lépett. Dahl utolsó dán mérkőzésén hat lövésből hat gólt szerzett, csapata pedig 31–28-ra nyert. „Olyan gyorsan történt, hogy a lányoknak alig volt idejük reagálni. Szóval sokat jelent, hogy remélhetőleg segíthetek nekik hajrában” – mondja még a mérkőzés előtt Ida-Marie Dahl.

„Nagyon gyorsan történt, és tudom, hogy a sport világában így mennek a dolgok. Ezért próbálom magamnak mondani: »Ida, jól csináltad! Rendben van, hogy a Győr érdeklődött irántad, és hogy most Győrben vagy.« Mert ez hatalmas, óriási kihívásnak tűnhet, de megkaptam a lehetőséget, és biztos vagyok benne, hogy okkal tettem. Szóval nagyon boldog és nagyon büszke vagyok.” – zárta szavait a dán beálló, aki vasárnap a Dortmund elleni BL-mérkőzésen mutatkozhat be a Győr színeiben.