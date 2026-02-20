Dél-koreai bobos és észt sílövő került be a NOB sportolói bizottságába

A két megüresedett helyre 11-en jelentkeztek.

A NOB tájékoztatása szerint 2393 sportoló adta le szavazatát a játékok valamelyik olimpiai falujában. Ez 83.4 százalékos részvételi arányt jelent, ami a második legmagasabb az 1996-os atlantai választás óta.

A sportolói bizottságba frissen bekerült tagok megbízatása nyolc évre szól. A testület jelenleg 21 tagú.

A 11 jelöltre érkezett szavazatok:

Von Jundzsong (bob, dél-koreai) 1176

Johanna Talihärm (sílövészet, észt) 983

Marielle Thompson (szabadstílusú sí, kanadai) 683

Dario Cologna (sífutás, svájci) 543

Magnus Nedregotten (curling, norvég) 363

Cung Han (műkorcsolya, kínai) 338

Ilkka Herola (északi összetett, finn) 221

Olekszandr Abramenko (szabadstílusú sí, ukrán) 133

Zsanbota Aldabergenova (szabadstílusú sí, kazah) 119

KÓNYA ÁDÁM (sífutás) 116

Yohan Goncalves Goutt (alpesí sí, kelet-timori) 111