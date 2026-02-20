Dél-koreai bobos és észt sílövő került be a NOB sportolói bizottságába

A két megüresedett helyre 11-en jelentkeztek.
A NOB tájékoztatása szerint 2393 sportoló adta le szavazatát a játékok valamelyik olimpiai falujában. Ez 83.4 százalékos részvételi arányt jelent, ami a második legmagasabb az 1996-os atlantai választás óta.
A sportolói bizottságba frissen bekerült tagok megbízatása nyolc évre szól. A testület jelenleg 21 tagú.
A 11 jelöltre érkezett szavazatok:
Von Jundzsong (bob, dél-koreai) 1176
Johanna Talihärm (sílövészet, észt) 983
Marielle Thompson (szabadstílusú sí, kanadai) 683
Dario Cologna (sífutás, svájci) 543
Magnus Nedregotten (curling, norvég) 363
Cung Han (műkorcsolya, kínai) 338
Ilkka Herola (északi összetett, finn) 221
Olekszandr Abramenko (szabadstílusú sí, ukrán) 133
Zsanbota Aldabergenova (szabadstílusú sí, kazah) 119
KÓNYA ÁDÁM (sífutás) 116
Yohan Goncalves Goutt (alpesí sí, kelet-timori) 111