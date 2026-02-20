Mikler Roland: Ennél már a hétvégén Gyöngyösön is több kell

„Sajnos úgy mentünk bele ebbe a meccsbe, hogy majdnem a teljes első sorunk a lelátón volt – mondta lapunknak Mikler Roland a szerdai meccs után. – Ugyanakkor nem foghatjuk csak erre a vereséget, az első félidőben nagyon gyengén játszottunk. A Barca ellen már öt-tíz perc rövidzárlat is végzetes tud lenni, nemhogy egy teljes egészében rossz félidő, aminek következtében az ellenfél a másodikban már hátradőlve kézilabdázhatott.”

A Szeged pechje volt, hogy míg a még hadra fogható játékosai rossz napot fogtak ki, a Barca világsztárjai közül többen is nagyszerűen kézilabdáztak. Emil Nielsen már az első percekben demoralizálta a hazai lövőket, Domen Makuc szinte ellenállás nélkül ment be a falba és lőhetett ziccert, a szegedi hibák után Aleix Gómez is könnyedén fordult le és jutott el kilenc találatig. A katalánok szerdai védekezése pedig még a legerősebb német csapatoknak is feladta volna a leckét.

„A mostani játékunknál már Gyöngyösön is több kell a hétvégén, biztos, hogy az sem lesz egyszerű meccs, mert ott a vendégcsapatok mindig megszenvednek a bajnokságban. Ha a jövő hétre nézünk, a BL-ben a PSG következik, az elmúlt idényből szép emlékeink vannak róla, de a múltból nem lehet megélni, meg kell találnunk az élesebb felünket” – tekintett előre a következő feladatokra a rutinos kapus.

A Szeged a BL-csoportkör utolsó három fordulójában éppen azokkal a csapatokkal játszik, amelyek ott vannak körülötte. Egy éve Párizsban a nyolcaddöntőben kiütéses győzelemmel tette biztossá a továbbjutását. A PSG elleni túra után a dán GOG érkezik a Pick Arénába, majd a lengyel Wisla Plock otthonában vívandó találkozó következik.

Mikler a januári Európa-bajnokságon már nem volt ott a magyar válogatottban, ami új helyzetet hozott neki az előző évekhez képest.

„Nem vagyok hozzászokva a hosszabb szünetekhez, amikor két hónapja nem áll az ember kapuban, nehéz egyik pillanatról a másikra egy ilyen hőfokú meccsbe úgy beszállni, hogy minden sikerüljön. Akik ott voltak az Eb-n, azért panaszkodnak, mert fáradtak és ki lettek zsigerelve, mi meg az ellenkezője miatt szenvedünk.”

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 11. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP BANK-PICK SZEGED–BARCA (spanyol) 27–35 (10–21)

Szeged, 7922 néző. V: Mitrevszki, Todoroszki (északmacedónok)

SZEGED: Mikler R. – Szilágyi B. 3, Garciandia 4, KUKICS 6, Toto 3, Gottfirdsson 3, Frimmel 3 (1). Csere: Thulin (kapus), Mackovsek 1, Nikolics 1, Bodó 1, Kalaras, Fazekas M., Jelinic 2. Edző: Michael Apelgren

BARCELONA: E. NIELSEN – A. GÓMEZ 9 (2), Janc 4, Fabregas 2, Carlsbogard 2, Frade 2, D. Fernández 3 (2). Csere: MAKUC 7, N’Guessan 2, P. Cikusa 2, El-Dera 1, D. Cikusa, Barrufet 1, Bazan. Edző: Carlos Ortega

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 10. p.: 2–6. 15. p.: 4–8. 20. p.: 6–11. 26. p.: 9–17. 28. p.: 10–19. 33. p.: 11–23. 37. p.: 14–26. 41. p.: 17–26. 47. p.: 22–28. 54. p.: 23–32. 57. p.: 25–33

Kiállítások: 4, ill. 2 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Több játékosunk hiányzott, akik korábban fontos szerepet játszottak. Nehéz helyzetben vagyunk, ha nem szedjük össze magunkat, nagyot bukhatunk. Csalódott vagyok az első félidőben látottak miatt, ez a produkció méltatlan a Pick Szeged hírnevéhez.

Carlos Ortega: – Tudtuk, hogy ellenfelünk több meghatározó játékosa sérülés miatt nem léphet pályára. Az első félidő a terveink szerint alakult, gyorsan eldöntöttük a mérkőzést. Csoportelsőként szeretnénk végezni, ezért bízom a hasonló folytatásban.