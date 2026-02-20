Mikler Roland: Ennél már a hétvégén Gyöngyösön is több kell
Mindkét negyeddöntős hely elkelt a B-csoportban a 11. fordulóban, miután a címvédő, százszázalékos német Magdeburg 37–30-ra legyőzte a dán GOG együttesét, a Barca pedig 35–27-es diadalt aratott az OTP Bank-Pick Szeged vendégeként.
A négy kulcsemberét, Mario Sostaricot, Bánhidi Bencét, Janus Smárasont és Magnus Rödöt sérülés miatt nélkülöző magyar csapat részben a hiányzói miatt csak árnyéka volt önmagának. Viszont mindenképp pozitívum, hogy amikor a második félidőben a – szintén sérült Dika Memet hat héten át nélkülöző – katalánok visszavettek a tempóból, a Szegednek sikerült közelebb lopakodnia mínusz tizenkettőről mínusz ötre.
Későn ébredt fel a Szeged, nyolc góllal kapott ki otthon a Barcától
„Sajnos úgy mentünk bele ebbe a meccsbe, hogy majdnem a teljes első sorunk a lelátón volt – mondta lapunknak Mikler Roland a szerdai meccs után. – Ugyanakkor nem foghatjuk csak erre a vereséget, az első félidőben nagyon gyengén játszottunk. A Barca ellen már öt-tíz perc rövidzárlat is végzetes tud lenni, nemhogy egy teljes egészében rossz félidő, aminek következtében az ellenfél a másodikban már hátradőlve kézilabdázhatott.”
A Szeged pechje volt, hogy míg a még hadra fogható játékosai rossz napot fogtak ki, a Barca világsztárjai közül többen is nagyszerűen kézilabdáztak. Emil Nielsen már az első percekben demoralizálta a hazai lövőket, Domen Makuc szinte ellenállás nélkül ment be a falba és lőhetett ziccert, a szegedi hibák után Aleix Gómez is könnyedén fordult le és jutott el kilenc találatig. A katalánok szerdai védekezése pedig még a legerősebb német csapatoknak is feladta volna a leckét.
„A mostani játékunknál már Gyöngyösön is több kell a hétvégén, biztos, hogy az sem lesz egyszerű meccs, mert ott a vendégcsapatok mindig megszenvednek a bajnokságban. Ha a jövő hétre nézünk, a BL-ben a PSG következik, az elmúlt idényből szép emlékeink vannak róla, de a múltból nem lehet megélni, meg kell találnunk az élesebb felünket” – tekintett előre a következő feladatokra a rutinos kapus.
A Szeged a BL-csoportkör utolsó három fordulójában éppen azokkal a csapatokkal játszik, amelyek ott vannak körülötte. Egy éve Párizsban a nyolcaddöntőben kiütéses győzelemmel tette biztossá a továbbjutását. A PSG elleni túra után a dán GOG érkezik a Pick Arénába, majd a lengyel Wisla Plock otthonában vívandó találkozó következik.
Mikler a januári Európa-bajnokságon már nem volt ott a magyar válogatottban, ami új helyzetet hozott neki az előző évekhez képest.
„Nem vagyok hozzászokva a hosszabb szünetekhez, amikor két hónapja nem áll az ember kapuban, nehéz egyik pillanatról a másikra egy ilyen hőfokú meccsbe úgy beszállni, hogy minden sikerüljön. Akik ott voltak az Eb-n, azért panaszkodnak, mert fáradtak és ki lettek zsigerelve, mi meg az ellenkezője miatt szenvedünk.”
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 11. FORDULÓ
B-CSOPORT
OTP BANK-PICK SZEGED–BARCA (spanyol) 27–35 (10–21)
Szeged, 7922 néző. V: Mitrevszki, Todoroszki (északmacedónok)
SZEGED: Mikler R. – Szilágyi B. 3, Garciandia 4, KUKICS 6, Toto 3, Gottfirdsson 3, Frimmel 3 (1). Csere: Thulin (kapus), Mackovsek 1, Nikolics 1, Bodó 1, Kalaras, Fazekas M., Jelinic 2. Edző: Michael Apelgren
BARCELONA: E. NIELSEN – A. GÓMEZ 9 (2), Janc 4, Fabregas 2, Carlsbogard 2, Frade 2, D. Fernández 3 (2). Csere: MAKUC 7, N’Guessan 2, P. Cikusa 2, El-Dera 1, D. Cikusa, Barrufet 1, Bazan. Edző: Carlos Ortega
Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 10. p.: 2–6. 15. p.: 4–8. 20. p.: 6–11. 26. p.: 9–17. 28. p.: 10–19. 33. p.: 11–23. 37. p.: 14–26. 41. p.: 17–26. 47. p.: 22–28. 54. p.: 23–32. 57. p.: 25–33
Kiállítások: 4, ill. 2 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Több játékosunk hiányzott, akik korábban fontos szerepet játszottak. Nehéz helyzetben vagyunk, ha nem szedjük össze magunkat, nagyot bukhatunk. Csalódott vagyok az első félidőben látottak miatt, ez a produkció méltatlan a Pick Szeged hírnevéhez.
Carlos Ortega: – Tudtuk, hogy ellenfelünk több meghatározó játékosa sérülés miatt nem léphet pályára. Az első félidő a terveink szerint alakult, gyorsan eldöntöttük a mérkőzést. Csoportelsőként szeretnénk végezni, ezért bízom a hasonló folytatásban.
|1. Füchse Berlin
|11
|10
|–
|1
|370–332
|+38
|20
|2. Aalborg
|11
|9
|1
|1
|355–304
|+51
|19
|3. VESZPRÉM
|11
|6
|–
|5
|372–350
|+22
|12
|4. Kielce
|11
|5
|1
|5
|357–361
|–4
|11
|5. Nantes
|11
|5
|–
|6
|353–325
|+28
|10
|6. Sporting
|11
|5
|–
|6
|367–375
|–8
|10
|7. Kolstad
|11
|2
|–
|9
|311–401
|–90
|4
|8. Dinamo Bucuresti
|11
|1
|–
|10
|305–342
|–37
|2