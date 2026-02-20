Pádár Nikolett második lett 200 yard gyorson, Kós Hubert váltóban nyert Knoxville-ben
Pádár Nikolett második lett 200 yardos gyorsúszásban az amerikai egyetemi konferenciadöntőben magyar idő szerint péntekre virradóra.
A viadal eredményközlője szerint a Texas Egyetemen, a legendás Bob Bowman által irányított csoportban készülő magyar versenyző a táv háromnegyedéig vezetett, azonban az utolsó 50-en Camille Spink lehajrázta őt, s mindössze négy századdal megelőzte. A 19 éves magyar úszó 1:41.75 perces eredménnyel csapott célba.
Az olimpiai bajnok Kós Hubert a 100 yard háton aratott szerdai sikerét követően a csütörtöki versenynapon a 4x100-as vegyes váltó tagjaként diadalmaskodott.
A viadal szombatig tart a Tennessee állambeli Knoxville-ben.
(MTI)
