„Ha őszinte akarok lenni, elég abszurd nézőpont” – csattanós választ adott az újságíró kérdésére az ötszörös olimpiai érmes

A női szabadstílusú sízők big air versenyében a címvédő Ku Aj-ling ezüstérmet szerzett a kanadai Megan Oldham mögött. A kínai síző slopestyle-ban is második lett, így már ötszörös érmes a téli olimpiákon. A verseny utáni sajtótájékoztatón olyan kérdést kapott, amilyenre talán senki sem számított, de megadta rá a tökéletes választ.

„Ezt a két ezüstöt két megnyert ezüstnek vagy két elveszített aranynak érzi?” – érkezett a kérdés Ku Aj-linghez, aki rögtön nevetni kezdett a kérdés hallatán.

„Én vagyok minden idők legeredményesebb női szabadstílusú sízője. Szerintem ez önmagában válasz a kérdésre. Hogy is fogalmazzak? Olimpiai érmet nyerni minden sportoló számára egy életet megváltoztató élmény. Ötször megtenni ezt sokszorosan nehezebb, mert számomra minden érem ugyanolyan nehéz, csak közben mindenki elvárásai nőnek, igaz? Ezért a megközelítés, hogy két elveszített aranyról beszélünk, ha őszinte akarok lenni, elég abszurd nézőpont. A legjobbamat nyújtom, olyan dolgokat hajtok végre, amilyeneket korábban még soha senki nem csinált. Szóval ez szerintem több mint elég, de köszönöm”– adott csattanós választ Ku Aj-ling.