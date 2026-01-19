Újpest: Egyiptomban már biztosra veszik Gradisar érkezését

Több egyiptomi forrás, köztük az ahlamasrnews.com is arról számolt be, hogy megvan az elvi megállapodás az Újpest FC és a kairói Al-Ahli között a szlovén csatár, Nejc Gradisar ügyében.

Múlt héten a Nemzeti Sport jelezte, hogy Gradisar jó eséllyel visszatér a télen az NB I-be, és az Újpest az egyik kérője. A friss hírek már arról szólnak, hogy az Újpest 250 ezer euróért veszi kölcsön a korábbi fehérvári támadót fél évre, 1.8 millió eurós kivásárlási záradékkal.

A hétfői, kairói sajtóhírek szerint a csatár egy héten belül Magyarországra utazik, hogy orvosi vizsgálaton vehessen részt és véglegesítse a megállapodást. Úgy tudjuk, az Al-Ahli megvárná a pénteki, a tanzániai Young Africans elleni, hazai pályán sorra kerülő afrikai BL-meccset, és csak utána engedné el Gradisart, mert még nem érkezett meg a helyére kiszemelt támadó. Gradisar Fehérváron 36 tétmeccsen kilenc gólt szerzett, az Al-Ahliban egy év alatt 40 meccsen 11-szer talált a kapuba.

A Lila Sector szurkolói oldal szerint az Újpest kiszemeltjei között szerepel a belga Westerlo 24 éves, korábbi belga U-válogatott csatára, Kyan Vaesen is, akinek a szerződtetéséről előrehaladott egyeztetéseket folytat a fővárosi klub (a csatár a hétvégén csereként még pályára lépett a Cercle Bruges elleni bajnokin, ebben az idényben 18 élvonalbeli bajnokin egy gólt szerzett).

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Kyan Vaesen (belga, Westerlo – Belgium)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)