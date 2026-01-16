Tavasszal már nem Mezőkövesden játssza hazai meccseit a Kazincbarcika
„A KBSC úgy döntött, hogy megpróbáljuk a lehető legközelebb hozni szurkolóink számára az NB I-et, ezért – bár anyagilag jóval nagyobb terhet ró a klubra – tárgyalást kezdeményeztünk a DVTK vezetésével, amelynek sikeres lezárultát követően immáron hivatalossá vált, hogy tavasszal Mezőkövesdhez képest 50 kilométerrel közelebb, a DVTK Stadionban fogadhatjuk ellenfeleinket. A Diósgyőr vezetésének ezúton is köszönjük a döntésükhöz szükséges rugalmasságukat, együttműködésüket, valamint azt, hogy a tárgyalások során végig partnerként és nem ellenfélként tekintettek a KBSC-re” – közölte honlapján a barcikai klub pénteken.
A Kazincbarcika emellett közleményében hozzátette, köszönik Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnek, hogy egy kormánydöntésnek köszönhetően hamarosan elindulhat az a beruházás, amelynek befejezését követően a Kolorcity Aréna is alkalmassá válhat az élvonalbeli mérkőzések rendezésére. Mint írják, az engedélyek beszerzése folyamatban van, tavasszal elindulhat a kivitelezés.
Mint ismert, a KBSC az első NB I-es idényében a mezőkövesdi Városi Stadionban fogadta ellenfeleit az őszi szezonban, ahol az Újpestet és az MTK-t sikerült legyőznie.
LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11