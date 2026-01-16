Tavasszal már nem Mezőkövesden játssza hazai meccseit a Kazincbarcika

„A KBSC úgy döntött, hogy megpróbáljuk a lehető legközelebb hozni szurkolóink számára az NB I-et, ezért – bár anyagilag jóval nagyobb terhet ró a klubra – tárgyalást kezdeményeztünk a DVTK vezetésével, amelynek sikeres lezárultát követően immáron hivatalossá vált, hogy tavasszal Mezőkövesdhez képest 50 kilométerrel közelebb, a DVTK Stadionban fogadhatjuk ellenfeleinket. A Diósgyőr vezetésének ezúton is köszönjük a döntésükhöz szükséges rugalmasságukat, együttműködésüket, valamint azt, hogy a tárgyalások során végig partnerként és nem ellenfélként tekintettek a KBSC-re” – közölte honlapján a barcikai klub pénteken.

A Kazincbarcika emellett közleményében hozzátette, köszönik Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnek, hogy egy kormánydöntésnek köszönhetően hamarosan elindulhat az a beruházás, amelynek befejezését követően a Kolorcity Aréna is alkalmassá válhat az élvonalbeli mérkőzések rendezésére. Mint írják, az engedélyek beszerzése folyamatban van, tavasszal elindulhat a kivitelezés.

Mint ismert, a KBSC az első NB I-es idényében a mezőkövesdi Városi Stadionban fogadta ellenfeleit az őszi szezonban, ahol az Újpestet és az MTK-t sikerült legyőznie.

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)