Nemzeti Sportrádió

Tavasszal már nem Mezőkövesden játssza hazai meccseit a Kazincbarcika

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.01.16. 16:40
null
A DVTK Stadionban játssza hazai meccseit tavasszal a Kazincbarcika (Fotó: Vajda János/MTI)
Címkék
NB I labdarúgó NB I Kazincbarcika KBSC DVTK stadion
Mezőkövesd helyett a miskolci DVTK Stadionban rendezi hazai mérkőzéseit a Kolorcity Kazincbarcika SC a labdarúgó NB I tavaszi szezonjában.

„A KBSC úgy döntött, hogy megpróbáljuk a lehető legközelebb hozni szurkolóink számára az NB I-et, ezért – bár anyagilag jóval nagyobb terhet ró a klubra – tárgyalást kezdeményeztünk a DVTK vezetésével, amelynek sikeres lezárultát követően immáron hivatalossá vált, hogy tavasszal Mezőkövesdhez képest 50 kilométerrel közelebb, a DVTK Stadionban fogadhatjuk ellenfeleinket. A Diósgyőr vezetésének ezúton is köszönjük a döntésükhöz szükséges rugalmasságukat, együttműködésüket, valamint azt, hogy a tárgyalások során végig partnerként és nem ellenfélként tekintettek a KBSC-re” – közölte honlapján a barcikai klub pénteken.

A Kazincbarcika emellett közleményében hozzátette, köszönik Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnek, hogy egy kormánydöntésnek köszönhetően hamarosan elindulhat az a beruházás, amelynek befejezését követően a Kolorcity Aréna is alkalmassá válhat az élvonalbeli mérkőzések rendezésére. Mint írják, az engedélyek beszerzése folyamatban van, tavasszal elindulhat a kivitelezés.

Mint ismert, a KBSC az első NB I-es idényében a mezőkövesdi Városi Stadionban fogadta ellenfeleit az őszi szezonban, ahol az Újpestet és az MTK-t sikerült legyőznie.

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. ETO FC

18

10

5

3

36–17

+19

35

  2. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17

34

  3. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13

33

  4. Debreceni VSC

18

9

4

5

26–21

+5

31

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1

28

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7

27

  7. Zalaegerszegi TE

18

6

6

6

29–26

+3

24

  8. Újpest FC

18

6

4

8

27–32

–5

22

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4

21

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza 

18

3

5

10

19–34

–15

14

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21

11

 

 

NB I labdarúgó NB I Kazincbarcika KBSC DVTK stadion
Legfrissebb hírek

Argentin középpályást igazolt a ZTE – hivatalos

Labdarúgó NB I
58 perce

Felkészülés: az Újpest egyik edzője is pályára lépett a Mezőkövesd ellen; nagy pofont kapott a Szpari

Labdarúgó NB I
2 órája

Két utánpótlás-válogatott játékost vett kölcsön a Kazincbarcika

Labdarúgó NB I
22 órája

A Puskás Akadémia játékosát orvosi vizsgálatra várják Újpesten – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:18

Szűcs Tamás: Ezer százalék, hogy nem bánom meg a debreceni hosszabbítást

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:16

Majdnem kétméteres osztrák csatárt igazolt a Nyíregyháza – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.14. 20:08

Naby Keita végleg a Ferencváros játékosa lett – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.14. 18:09

Felkészülés: a Kazincbarcika egy góllal legyőzte a Karcagot

Labdarúgó NB I
2026.01.14. 17:25
Ezek is érdekelhetik