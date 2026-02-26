Férfi vízilabda ob I: nem okozott gondot a Honvédnak a Debrecen legyőzése

A honvédos Kevi Bendegúz két akciógóllal indította a Debrecen elleni hazai mérkőzést, az első negyed végére már 5–2-es fővárosi vezetést mutatott a Kőér utcai uszoda eredményjelzője. Kevi a második játékrészt is jól kezdte, harmadik találatát is megszerezte akcióból, de hamarosan már nem csak az ő neve mellett szerepelt egynél több gól, a szerb légiós, Lazar Vicskovics, valamint Vadovics Viktor is elkezdett zárkózni. A túloldalon Tőzsér Dávid és Macsi Martin vette magára a góllövés felelősségét, de ketten csak négy találatig jutottak, így a nagyszünetben 10–4-re vezettek a bajnokság 3. helyén álló budapestiek.

A harmadik etap elején aztán a hatgólos Honvéd-előnyből kettőt gyorsan ledolgozott a hajdúsági csapat, de Vicskoviccsal továbbra sem bírtak a debreceniek, s a tizenegy gólt hozó 3. felvonás végén 15–10-re vezettek a vendéglátók. az utolsó negyed már közel sem volt ennyire eseménydús, s az ötgólos Honvéd-előny is megmaradt – 17–12-re nyertek a házigazdák.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

EPS-Honvéd–Debreceni VSE-Master Good 17–12 (5–2, 5–2, 5–6, 2–2)