Kanikovszki és Zachariassen góljával fordította meg a párharc állását a Ferencváros – videó

A Ferencváros a bolgár Ludogoreccel mérkőzött meg a Groupama Arénában a labdarúgó Európa-liga rájátszásának visszavágóján. A találkozón az FTC a 14. percben Gavriel Kanikovszki megpattanó lövésével megszerezte a vezetést, majd Kristoffer Zachariassen az első fél óra végén növelte az előnyt, és ez is maradt a végeredmény, a zöld-fehérek 2–0-ra nyertek, így 3–2-es összesítéssel továbbjutottak.

