Ferencváros–Ludogorec 2–0 (összesítésben 3–2)

Kanikovszki és Zachariassen góljával fordította meg a párharc állását a Ferencváros – videó

2026.02.26. 19:31
Gavriel Kanikovszki (jobbra) góljával került előnybe az FTC (Fotó: Árvai Károly)
FTC El-rájátszás Ludogorec Ferencváros El-playoff
A Ferencváros a bolgár Ludogoreccel mérkőzött meg a Groupama Arénában a labdarúgó Európa-liga rájátszásának visszavágóján. A találkozón az FTC a 14. percben Gavriel Kanikovszki megpattanó lövésével megszerezte a vezetést, majd Kristoffer Zachariassen az első fél óra végén növelte az előnyt, és ez is maradt a végeredmény, a zöld-fehérek 2–0-ra nyertek, így 3–2-es összesítéssel továbbjutottak.

KANIKOVSZKI GÓLJA

ZACHARIASSEN GÓLJA

Európa-liga
28 perce

Két góllal legyőzte a Ludogorecet, bejutott az El-nyolcaddöntőbe a Ferencváros

Rég nem látott sikert értek el a zöld-fehérek, akik a folytatásban mindenképpen portugál ellenfél – a Braga vagy a Porto – ellen lépnek majd pályára.

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 2–0 (2–0)
Budapest, Groupama Aréna, 17 989 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
FTC: Gróf – I. Cissé (Szalai G., 68.), Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani (Romao, 68.), Ötvös (Zachariassen, 17.), Cadu – Joseph (Madarász Á., 90+3.), Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son (Nogueira, 79.), Nahmiasz, Verdon, Nedjalkov (J. Andersson, 90.) – P. Sztanics, Pedro Naressi (I. Csocsev, 79.), D. Duarte – C. Vidal (Rwan Seco, 66.), Duah, E. Marcus (Tekpetey, 66.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
Gólszerző: Kanikovszki (14.), Zachariassen (30.)
Továbbjutott: a Ferencváros, 3–2-es összesítéssel

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT TALÁLHATÓ!

 

