Ferencváros–Ludogorec 2–0 – ÉLŐ

El, a nyolcaddöntőbe jutásért: Ferencváros–Ludogorec visszavágó

2026.02.26. 18:34
Fotó: Árvai Károly
A labdarúgó Európa-liga rájátszásának visszavágóján a Ferencváros hazai pályán fogadja a bolgár Ludogorecet. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 18.45 (TV: M4 Sport). Vezeti: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu – Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son, Nahmiasz, Verdon, Nedjalkov – P. Sztanics, Pedro Naressi, D. Duarte – C. Vidal, Duah, E. Marcus. Vezetőedző: Per-Mathias Högmo

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Kapcsolódó tartalom

„Érezzék a bolgár védők állandó fenyegetés alatt magukat” – Robbie Keane a Ludogorec elleni visszavágó előtt

Mohammed Abu Fani: Komoly akadály vár ránk, de muszáj lesz sikerrel vennünk.

Bamidele Yusuf: Hiszek a csapatunkban, túljuthatunk a Ludogorecen

KEZDÉS: 18.45. „Okosan, türelmesen kell futballoznunk, nem szabad ész nélkül nekiesni az ellenfélnek.”

Per-Mathias Högmo: Arra számítok a Ferencvárostól, hogy megpróbál nekünk esni

Budapesten nem csupán az előny megtartására törekszik a bolgár bajnok, amely nem szeretne a saját csapdájába esni.

Rengeteg helyzetet elhibázott a Ferencváros, hátrányból várhatja a Ludogorec elleni hazai visszavágót

Szépségdíjas góllal nyerték meg a mérkőzést a bolgárok, a Ferencvárosnak a végén szerencséje volt, hogy nem lett kétgólos a hátránya.

 

