El, a nyolcaddöntőbe jutásért: Ferencváros–Ludogorec visszavágó

A labdarúgó Európa-liga rájátszásának visszavágóján a Ferencváros hazai pályán fogadja a bolgár Ludogorecet. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 18.45 (TV: M4 Sport). Vezeti: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Ötvös, Cadu – Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son, Nahmiasz, Verdon, Nedjalkov – P. Sztanics, Pedro Naressi, D. Duarte – C. Vidal, Duah, E. Marcus. Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
