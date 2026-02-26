NS-infó: a BL-ben gólt lőtt a Liverpoolnak – Debrecenbe érkezik orvosi vizsgálatra
A Nemzeti Sport úgy tudja, a Debrecen szerződtetheti a január óta klub nélküli, 28 éves, háromszoros nigériai válogatott Stephen Odeyt. A csatár hamarosan orvosi vizsgálaton vesz részt a DVSC-nél.
Odey 2017 óta játszik Európában, szerepelt a svájci FC Zürichben, a francia Amiens-ben, a belga Genkben, 2021 óta pedig a dán Randersben játszott, melytől januárban távozott, azóta szabadon igazolható. Svájcban és Belgiumban is kupagyőztes lett csapatával, a Randersben pedig 130 meccsen 28 gólt szerzett, ebben az idényben kilenc tétmeccsen kettőt.
Pályafutása során egy meccsen játszott a BL csoportkörében is még 2019-ben a Genk játékosaként a Liverpool ellen, és gólt is szerzett a 4–1-re elveszített találkozón.
ODEY GÓLJA A LIVERPOOL ELLEN
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Demjén Patrik (MTK Budapest)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Stephen Odey (nigériai, szabadon igazolható, legutóbb Randers – Dánia)
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: Hornyák Csaba (karcagi kooperációs kölcsön után Mezőkövesd Zsóry FC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Niama Pape Sissoko (mali, Stade de Reims, onnan AS Nancy Lorraine – Franciaország, kölcsönbe), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –