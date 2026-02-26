NS-infó: a BL-ben gólt lőtt a Liverpoolnak – Debrecenbe érkezik orvosi vizsgálatra

A Nemzeti Sport úgy tudja, a Debrecen szerződtetheti a január óta klub nélküli, 28 éves, háromszoros nigériai válogatott Stephen Odeyt. A csatár hamarosan orvosi vizsgálaton vesz részt a DVSC-nél.

Odey 2017 óta játszik Európában, szerepelt a svájci FC Zürichben, a francia Amiens-ben, a belga Genkben, 2021 óta pedig a dán Randersben játszott, melytől januárban távozott, azóta szabadon igazolható. Svájcban és Belgiumban is kupagyőztes lett csapatával, a Randersben pedig 130 meccsen 28 gólt szerzett, ebben az idényben kilenc tétmeccsen kettőt.

Pályafutása során egy meccsen játszott a BL csoportkörében is még 2019-ben a Genk játékosaként a Liverpool ellen, és gólt is szerzett a 4–1-re elveszített találkozón.