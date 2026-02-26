Paris Saint-Germain–Szeged a férfi kézi BL-ben
KÉZILABDA
BAJNOKOK LIGÁJA
B-CSOPORT, 12. FORDULÓ
Paris Saint-Germain (francia)–OTP Bank-Pick Szeged 0–0 – élőben az NSO-n!
Párizs. Stade Pierre de Coubertin. V: Bojan Lah, David Sok (szlovénok)
PSG (meccskeret): Mikkel Lövkvist (dán), Jannick Green (dán) – kapusok. Mateo Maras (horvát), Jahja Omar (egyiptomi), Luc Steins (holland), Karl Konan (francia), Sebastian Karlsson (svéd), Ferran Solé (spanyol), Mathieu Grébille (francia), Kamil Syprzak (lengyel), Luka Karabatic (francia), Sindre Heldal (norvég), Wallem-Konrad Peleka (francia), Noah Gaudin (francia), Elohim Prandi (francia), Gautier Loredon (francia) – mezőnyjátékosok. Edző: Stefan Madsen (dán)
SZEGED (meccskeret): Tobias Thulin (svéd), Mikler Roland – kapusok. Janus Dadi Smárason (izlandi), Kucsera Máté, Bodó Richárd, Fazekas Máté, Marin Jelenic (horvát), Jim Gottfridsson (svéd), Sebastian Frimmel (osztrák), Gleb Kalaras (orosz), Jérémy Toto (francia), Jovica Nikolics (szerb), Lazar Kukics (szerb), Imanol Garciandia (spanyol), Borut Mackovsek (szlovén), Szilágyi Benjámin – mezőnyjátékosok. Edző: Michael Apelgren (svéd)