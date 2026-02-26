Török Bódog emlékére nyílt kiállítás

Sorra köszöntötték egymást a magyar kézilabda emblematikus alakjai a Mester utcai Szent István Technikum és Kollégium dísztermében, ahol ünnepélyesen megnyitották a Török Bódog emlékkiállítást. Az eseményen részt vett többek között Skaliczki László és Vass Sándor, a magyar férfiválogatott korábbi szövetségi kapitány, Csík János és Németh András, a női nemzeti csapat volt szövetségi kapitányai, Golovin Vlagyimir, az Európa-bajnoki bronzérmes női válogatott jelenlegi szakvezetője, Angyal Éva világbajnoki ezüst- és olimpiai bronzérmes kézilabdázó, valamint Molnár Edit, Török Bódog özvegye is.

A legendás szövetségi kapitány 1965-ben világbajnoki aranyérmet nyert a magyar női kézilabda-válogatottal, az akkori játékosok közül Ignácz Ilona osztotta meg emlékeit a 2012-ben elhunyt szakemberről. „Értelmes, intelligens, intellektuális típusú, gondolkodó volt, egy abszolút úriember, akit mindenki elfogadott és szeretett” – fogalmazott Ignácz, aki Hollandiából repült haza a megnyitóra és még 82 éves korában is edzősködik, a mostani idény végén fejezi be.

A „Bogyi bácsiként” emlegetett szakemberrel kapcsolatban Kiss István, az MKSZ volt elnöke arról mesélt, hogy negyven évvel a világbajnoki finálé után is mágnestáblán fel tudta idézni a taktikát, és emlékezett, melyik játékos éppen mit csinált a döntőt közvetlenül megelőző este. Németh András korábbi női szövetségi kapitány felelevenítette, hogy Török időseb korában is rendszeresen tartották a kapcsolatot és sokat tanult tőle.

Iglódi Endre, a magyar szövetség emlék és hagyományőrző albizottságának vezetője felidézte, hogy az 1923. november 2-án született Török Bódog a magyar kézilabdázás történetében egyedülálló módon, 1955-től 1978-ig vezette a női válogatottat, amellyel az 1965-ös vb-arany mellett,1957-ben vb-ezüstérmes, 1971-ben, 1975-ben és 1978-ban vb-bronzérmes lett, a női szakág első olimpiai szereplése alkalmával, 1976-ban pedig szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A legendás tréner a Mester utcai intézményben érettségizett 1943-ban, most az iskola bejárata mellett nyílt emlékkiállítás bemutatja a család által adományozott hagyaték egyes darabjait: érmeket, kupákat, korabeli újságcikkeket és egyéb emléktárgyakat. Tiszteletére 2019-ben Zuglóban emléktáblát avattak, az ő nevét viseli a női Magyar Kupa-sorozat és a magyar

szövetség életműdíja, szobrát születésének századik évfordulóján avatták fel az MKSZ székházában. Sikeres munkásságát a XIV. kerület és Budapest is díszpolgári címmel ismerte el.