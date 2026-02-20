Nemzeti Sportrádió

A ZTE bejelentette Diogo Silva érkezését

M. B.M. B.
2026.02.20. 16:16
null
Fotó: FB/ZTE FC Zalaegerszeg
Címkék
ZTE FC ZTE labdarúgó NB I Diogo Silva Zalaegerszeg
A nap második átigazolását jelentette be a labdarúgó NB I-ben érdekelt Zalaegerszeg. A kék-fehér klub a hivatalos honlapján tette hivatalossá Diogo Silva érkezését.

A 20 éves, bal lábas belső védő 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá, egyéves hosszabbítási opcióval.

„Nagyon boldog vagyok, és hálás vagyok a lehetőségért, hiszen gyerekkori álmom volt, hogy Európában futballozzak, ezért nem is gondolkodtam sokat. A pályán koncentrált, kemény és határozott játékos vagyok, aki mindent belead, és senkit nem enged át a hátsó négyesen. Szeretném tartani ezt a mostani remek sorozatot a csapattal a folytatásában, és a lehető legmagasabb célokért küzdeni. A szurkolók támogatására számítok, én pedig minden mérkőzésen a maximumot fogom nyújtani” – nyilatkozta a klubhonlapnak Diogo Silva, aki a brazil élvonalbeli Vitóriától érkezett a zalai együtteshez.

Mint ismert, a ZTE ma már bejelentette Queyrell Tchicamboud érkezését, s a napokban Fernando Vera átigazolása is hivatalossá válhat. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (Lucas Valentino Alfonso, argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (André Monteiro Ferreira, portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (Marlon Santos Teodoro, brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Guilherme Luiz Teixeira, brazil, Juventude – Brazília), Diogo Silva (Diogo Antonio Rodrigues da Silva, brazil, Vitória – Brazília)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek: Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:
Kooperációs kölcsön (FC Ajka): Garai Zétény
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Sporting Kansas City – Egyesült Államok) 

ZTE FC ZTE labdarúgó NB I Diogo Silva Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

José Calderón: Remek érzés, hogy a szurkolók a nevemet skandálják

Labdarúgó NB I
3 órája

A ZTE bejelentette a PSG akadémiáján nevelkedő támadó érkezését

Labdarúgó NB I
6 órája

Elfeledett élvonalbeli futballklubok, 1. rész: Sabaria, a magyar profi futball első hullócsillaga

Képes Sport
2026.02.18. 17:15

Hoppá! A PSG-ből induló francia U-válogatott támadó érkezett a ZTE-hez – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.02.18. 13:18

ZTE: három légiós csatlakozott a feljutásért harcoló második csapathoz

Labdarúgó NB I
2026.02.18. 08:36

Még két dél-amerikai játékost várnak a ZTE-nél

Labdarúgó NB I
2026.02.17. 20:15

Kiderült, hány mérkőzést hagy ki a ZTE ellen kiállított Ibrahim Cissé

Labdarúgó NB I
2026.02.17. 18:28

Dárdai Pál: Olyan klubot akarunk, ahol mindenki egymás szemébe tud nézni

Labdarúgó NB I
2026.02.17. 18:02
Ezek is érdekelhetik