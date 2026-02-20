A ZTE bejelentette Diogo Silva érkezését

A 20 éves, bal lábas belső védő 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá, egyéves hosszabbítási opcióval.

„Nagyon boldog vagyok, és hálás vagyok a lehetőségért, hiszen gyerekkori álmom volt, hogy Európában futballozzak, ezért nem is gondolkodtam sokat. A pályán koncentrált, kemény és határozott játékos vagyok, aki mindent belead, és senkit nem enged át a hátsó négyesen. Szeretném tartani ezt a mostani remek sorozatot a csapattal a folytatásában, és a lehető legmagasabb célokért küzdeni. A szurkolók támogatására számítok, én pedig minden mérkőzésen a maximumot fogom nyújtani” – nyilatkozta a klubhonlapnak Diogo Silva, aki a brazil élvonalbeli Vitóriától érkezett a zalai együtteshez.

Mint ismert, a ZTE ma már bejelentette Queyrell Tchicamboud érkezését, s a napokban Fernando Vera átigazolása is hivatalossá válhat.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Lucas Alfonso (Lucas Valentino Alfonso, argentin, Talleres – Argentína), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (André Monteiro Ferreira, portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Harangi Aiden (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon Santos (Marlon Santos Teodoro, brazil, Juventude – Brazília), Petrók Viktor (Bp. Honvéd), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg), Guilherme Teixeira (Guilherme Luiz Teixeira, brazil, Juventude – Brazília), Diogo Silva (Diogo Antonio Rodrigues da Silva, brazil, Vitória – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)

Kiszemeltek: Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)

Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika), Nyíri Vince (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: –

Kooperációs kölcsön (FC Ajka): Garai Zétény

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil, Sporting Kansas City – Egyesült Államok)