Nyíregyháza után Csehország – aláírt a válogatott középpályás

P. K.P. K.
2026.01.29. 10:32
Dantaye Gilbertet szerdán mutatta be a Dukla Praha (Fotó: fkdukla.cz)
NB I Nyíregyháza Dantaye Gilbert
Ezen a télen eddig két labdarúgó érkezett a Nyíregyházához a cseh élvonalból – Marko Kvasina és Muhamed Tijani –, egy pedig a magyar klubtól igazolt Prágába, ugyanis a Dukla szerdán bejelentette Dantaye Gilbert szerződtetését.

 

 

A szeptemberben érkezett, nyolcszoros trinidadi válogatott Dantaye Gilbert tíz napja közös megegyezéssel távozott Nyíregyházáról, azok után, hogy az őszi szezonban nyolc NB I-es meccsen lépett pályára.

A 21 éves középpályás szerződtetését szerdán a 16 csapatos cseh élvonalban 14. helyen álló Dukla Praha jelentette be a honlapján. 

Labdarúgó NB I
2026.01.19. 14:27

Négy hónap után távozik a Nyíregyháza légiósa – hivatalos

Dantaye Gilbert nyolc élvonalbeli és három NB III-as bajnokin kapott szerepet a szabolcsiaknál.

 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)
Kölcsönbe érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek:
Távozók: Dantaye Gilbert (trinidadi, Dukla Praha – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben BVSC), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

 

 

