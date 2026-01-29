Nyíregyháza után Csehország – aláírt a válogatott középpályás

Ezen a télen eddig két labdarúgó érkezett a Nyíregyházához a cseh élvonalból – Marko Kvasina és Muhamed Tijani –, egy pedig a magyar klubtól igazolt Prágába, ugyanis a Dukla szerdán bejelentette Dantaye Gilbert szerződtetését.

A szeptemberben érkezett, nyolcszoros trinidadi válogatott Dantaye Gilbert tíz napja közös megegyezéssel távozott Nyíregyházáról, azok után, hogy az őszi szezonban nyolc NB I-es meccsen lépett pályára. A 21 éves középpályás szerződtetését szerdán a 16 csapatos cseh élvonalban 14. helyen álló Dukla Praha jelentette be a honlapján.