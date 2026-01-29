Nyíregyháza után Csehország – aláírt a válogatott középpályás
A szeptemberben érkezett, nyolcszoros trinidadi válogatott Dantaye Gilbert tíz napja közös megegyezéssel távozott Nyíregyházáról, azok után, hogy az őszi szezonban nyolc NB I-es meccsen lépett pályára.
A 21 éves középpályás szerződtetését szerdán a 16 csapatos cseh élvonalban 14. helyen álló Dukla Praha jelentette be a honlapján.
Négy hónap után távozik a Nyíregyháza légiósa – hivatalos
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)
Kölcsönbe érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Dantaye Gilbert (trinidadi, Dukla Praha – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben BVSC), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –