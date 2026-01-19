Nemzeti Sportrádió

Négy hónap után távozik a Nyíregyháza légiósa – hivatalos

2026.01.19. 14:27
Dantaye Gilbert (balra) távozik Nyíregyházáról (Fotó: Árvai Károly)
A Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgócsapata bejelentette, hogy távozik a trinidadi légiós, Dantaye Gilbert.

Dantaye Gilbert érkezését szeptember 4-én jelentette be a Nyíregyháza, a légiós az őszi szezonban nyolcszor játszott az NB I-ben, ötször kezdőként. Bár a trinidadi játékos posztja eredetileg középső középpályás, kényszerből többször is csatárként szerepelt. Az NB III-as második csapatban három mérkőzésen egyszer volt eredményes.

„Az első benyomások nagyon pozitívak. Azért igazoltam Magyarországra, mert szeretném magam megmutatni az első osztályban. A magyar bajnokságról tudom, hogy jó csapatok vannak, szeretnék bizonyítani. Találkoztam a társakkal, nagyon szimpatikusak voltak, tetszett a környezet, a stadion. Szeretném minél jobban segíteni a csapatot, és az a célom, hogy közösen érjünk el sikereket. Bízom abban, hogy gólokkal és gólpasszokkal segíthetem az együttest” – mondta Gilbert a bemutatása során.

A 21 éves futballista szerződése január végén jár le, és a klub úgy döntött, hogy nem él a megállapodásban található opciós joggal.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)
Kölcsönbe érkezők: Meldin Dreskovics (montenegrói, Darmstadt – Németország)
Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Dantaye Gilbert (trinidadi, szabadon igazolható), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Tamás Olivér (szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben BVSC), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: 

 

 

Ezek is érdekelhetik