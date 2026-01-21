Két védővel erősített a Kazincbarcika, de egy távozót is bejelentett – hivatalos

Eduvie Ikoba érkezése után újabb két igazolást jelentett be a Kazincbarcika. A lengyel utánpótlás-válogatott Kacper Radkowski hazájában a Legia Warszawában, az UKS Varsoviában és a Zaglebie Sosnowiecben is megfordult fiatalon. Később Írországba szerződött, ahol a Bohemians és a Waterford színeiben három év alatt 89 alkalommal lépett pályára. „Nagyon várom az első mérkőzést, izgatott vagyok és boldog, hogy itt lehetek. A cél a bennmaradás, nagyon bízom benne, hogy sikerül kiharcolnunk. Minden egyes mérkőzésnek óriási jelentősége lesz, tudom, hogy nagyon nehéz tavaszi szezon áll előttünk, de remélhetőleg együtt, csapatként és a szakmai stábbal közösen el tudjuk érni mindazt, amit szeretnénk” – nyilatkozta a klubhonlapnak Radkowski.

Ferenczi János Debrecenben született, ott is kezdte pályafutását, a felnőttek között 2011-ben mutatkozott be. 283 bajnokin szerepelt a Loki színeiben, amellyel kétszer bajnokságot, kétszer pedig Magyar Kupát nyert. Ferenczi tavaly igazolt a Csíkszeredához, ahol 17 mérkőzésen kapott lehetőséget. 2023-ban Észtország és Bulgária ellen is pályára lépett a magyar válogatottban. Szerződése felbontását követően szabadon igazolható labdarúgóként érkezik Kazincbarcikára. „Nagyon örülök neki, hogy sikerült megállapodnunk a Kazincbarcikával, másfél évre tervezünk, szeretnék minél többet kihozni ebből a lehetőségből, minél többet játszani és minél több mérkőzést megnyerni. Remélem, hogy a tapasztalatommal hasznára tudok lenni a csapatnak” – nyilatkozta Ferenczi János.

A Kazincbarcika egy távozót is bejelentett, a 2025 nyarán kölcsönbe érkező Sós Bence visszatér Topolyára. Sós 14 NB I-es meccsen kapott lehetőséget, ezeken két gólt szerzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Eduvie Ikoba (amerikai, Zemplín Michalovce – Nagymihály, Szlovákia), Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként), Kacper Radkowski (lengyel, Waterford FC – Írország), Ferenczi János (FC Csíkszereda – Románia)

Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO FC II)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Sós Bence (Topolya – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –