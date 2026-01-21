Nemzeti Sportrádió

50-es lábméretű amerikai csatár igazolt Kazincbarcikára – hivatalos

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 14:45
null
Eduvie Ikoba (Fotó: KBSC)
Címkék
NB I Kazincbarcika KBSC magyar foci Eduvie Ikoba
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kazincbarcika szerdán hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Eduvie Ikobát, aki legutóbb a Zemplín Michalovce játékosa volt.

„Izgatottan várom a közös munkát – fogalmazott Eduvie Ikoba a Kazincbarcika hivatalos honlapjának. Tudom, hogy a csapat célja az élvonalban maradás, és szeretnék ebben segíteni. Úgy gondolom, vannak olyan képességeim, amelyeket a csapat javára tudok fordítani. A srácok közül sokakat ismerek, jó emberek alkotják a csapatot. Bízom benne, hogy együtt sikeresek leszünk.”

Ikobának bizonyosan nem lesz ismeretlen a magyar közeg, hiszen 2022 és 2023 között a Zalaegerszeg játékosa volt, 57 mérkőzésen 15-ször volt eredményes, és Magyar Kupát is nyert a csapattal. Emellett 50-es méretű lábáról is hírnevet szerzett magának.

Labdarúgó NB I
2019.07.31. 18:21

ZTE: az új csatár az 50-es lábméret előnyeiről beszélt

„Támadóként a gólok minősítenek, de a csapatjátékból és az előkészítésből is ki akarom venni a részem.”

A 28 éves amerikai támadót 2023. szeptember 1-jén a portugál másodosztályban szereplő Académico de Viseu szerződtette, majd 2024. január 11-én a koreai másodosztályú Szöul E-Landhoz került kölcsönbe, legutóbb pedig a nagymihályi Zemplín Michalovcéban futballozott.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Eduvie Ikoba (amerikai, Zemplín Michalovce – Nagymihály, Szlovákia), Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO FC II)
Kölcsönből visszatérhetnek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: – 
Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

NB I Kazincbarcika KBSC magyar foci Eduvie Ikoba
Legfrissebb hírek

A Ferencváros kölcsönadta ausztrál játékosát – hivatalos

Labdarúgó NB I
3 órája

Hivatalos: Franko Kovacevicet szerződtette a Ferencváros

Labdarúgó NB I
22 órája

Kazincbarcika, Nyíregyháza, DVTK – keleti harc a bennmaradásért

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:00

Tóth Alex a Premier League-be igazolt – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:01

Acolatse érkezését bejelentette a Ferencváros – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.19. 21:22

Elton Acolatse már orvosi vizsgálaton is részt vett a Ferencvárosnál – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.01.19. 20:45

Négy hónap után távozik a Nyíregyháza légiósa – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.19. 14:27

Megpróbáltatásokkal teli ősz után sikeresebb tavaszban reménykedik Oláh Bálint

Labdarúgó NB I
2026.01.19. 13:02
Ezek is érdekelhetik