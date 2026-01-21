50-es lábméretű amerikai csatár igazolt Kazincbarcikára – hivatalos
„Izgatottan várom a közös munkát – fogalmazott Eduvie Ikoba a Kazincbarcika hivatalos honlapjának. – Tudom, hogy a csapat célja az élvonalban maradás, és szeretnék ebben segíteni. Úgy gondolom, vannak olyan képességeim, amelyeket a csapat javára tudok fordítani. A srácok közül sokakat ismerek, jó emberek alkotják a csapatot. Bízom benne, hogy együtt sikeresek leszünk.”
Ikobának bizonyosan nem lesz ismeretlen a magyar közeg, hiszen 2022 és 2023 között a Zalaegerszeg játékosa volt, 57 mérkőzésen 15-ször volt eredményes, és Magyar Kupát is nyert a csapattal. Emellett 50-es méretű lábáról is hírnevet szerzett magának.
ZTE: az új csatár az 50-es lábméret előnyeiről beszélt
A 28 éves amerikai támadót 2023. szeptember 1-jén a portugál másodosztályban szereplő Académico de Viseu szerződtette, majd 2024. január 11-én a koreai másodosztályú Szöul E-Landhoz került kölcsönbe, legutóbb pedig a nagymihályi Zemplín Michalovcéban futballozott.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Eduvie Ikoba (amerikai, Zemplín Michalovce – Nagymihály, Szlovákia), Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO FC II)
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –