50-es lábméretű amerikai csatár igazolt Kazincbarcikára – hivatalos

„Izgatottan várom a közös munkát – fogalmazott Eduvie Ikoba a Kazincbarcika hivatalos honlapjának. – Tudom, hogy a csapat célja az élvonalban maradás, és szeretnék ebben segíteni. Úgy gondolom, vannak olyan képességeim, amelyeket a csapat javára tudok fordítani. A srácok közül sokakat ismerek, jó emberek alkotják a csapatot. Bízom benne, hogy együtt sikeresek leszünk.”

Ikobának bizonyosan nem lesz ismeretlen a magyar közeg, hiszen 2022 és 2023 között a Zalaegerszeg játékosa volt, 57 mérkőzésen 15-ször volt eredményes, és Magyar Kupát is nyert a csapattal. Emellett 50-es méretű lábáról is hírnevet szerzett magának.