Bognár György: A Fradit is megverette a VAR két hete, akkor mi mire számítsunk…?

ETO FC–ÚJPEST FC 2–1

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Nagy erőket kellett mozgósítaniuk a fordításhoz?

– Az első félidő kiegyenlített, óvatos játékot hozott, senki sem akart hibázni, veszélyes helyzet sem akadt, talán többet volt nálunk a labda. A második félidő első akciójából kapott gól megadta a hangulatot, nagyobb sebességre kapcsoltunk, rengetegszer szereztünk labdát, veszélyesek is voltunk, idő kérdése volt az egyenlítés. Ez összejött, utána pedig remekül futballoztunk, a két ordító helyzetet Bánáti Kevinnek vagy Huszár Marcellnak illett volna berúgnia, de igazságos volt velünk a futball. Lehet, hogy szerencsés győztes gólt szereztünk, de nagyon megérdemeltük.

– Schön Szabolcs és Miljan Krpics kiválása mennyire befolyásolta a játékot az első félidőben?

Nem gondolom, hogy rajtuk múlt a játék, tiszteletet érdemel az Újpest azért, ahogyan védekezett, nem tudtunk rajta fogást találni, a szélsői is becsületesen dolgoztak. Ahogy telt-múlt az idő, erőnlétileg ellenfelünk fölé kerekedtünk, a lelátóról érkező energia pedig további segítséget nyújtott.

– Nadir Benbuali állapotáról tud már valamit?

– A csípője sérült meg, egyelőre nem tudom, mi a diagnózis. Nfansu Njie esetében viszont kiemelném, hogy nagyon sokat fejlődött, már teljesen más szinten futballozik, mint amikor idejött.

SZÉLESI Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Fájó, hogy nem tudtak legalább egy pontot megtartani?

– Borbély Balázs nagyon jó mestere az ETO-nak, nem véletlen, hogy csapata vezeti a bajnokságot. Felkészültünk a győriekből, szervezettek voltunk, az első félidőben megnehezítettük a feladatukat. A második félidő elején remek variációt láthatott a közönség, a játékosok örömmel csinálják ezeket, és nagyszerű, hogy ezúttal gólhoz vezetett. Mondhatnám, jó lett volna nyerni, de ez nem reális forgatókönyv jelenleg. Zártak, stabilak voltunk, ám amint elkezdett elfogyni a csapat erőnlétileg, a Győr agresszívabbá vált. Sajnálatos a duplán megpattanó lövés, talán döntetlen lehetett volna a vége. A játék képe elfogadható ebben a fázisban.

– Mikor tudatosult önben, hogy nem megfelelő a csapat erőnléti állapota?

– A játékosok futóprogramot teljesítettek a téli szünetben, és az ezt követő tesztek eredményeiből kirajzolódott, van min dolgozni, hiszen aki a futballban tevékenykedik, tudja, mi történik, amikor nincs erőnlét.

– Mikor lesz elfogadható erőállapotban az Újpest?

– Pluszfutásokat végeznek a játékosok, akik a hét legnagyobb részében fáradtak, de amikor jönnek a meccsek, már jó állapotba kerülnek, persze ameddig bírják. Rendkívül nehéz ezt fejleszteni idény közben, perceket javulhat a csapat idővel, meccsről meccsre ezzel küszködünk.

KISVÁRDA–PAKS 2–1

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője

– Annyi rossz után járt ez a győzelem csapatának?

– A mutatott erő és elszántság alapján megérdemeltük. Az eredeti tervünk szerint haladt a mérkőzés, leszámítva persze azt, hogy hátrányba kerültünk. A sérüléséből visszatérő Soltész István taktikai fegyelmezettségére szükségünk volt a középpályán, de tudtuk, ő még csak egy félidőt bír. A második játékrészben már egy az egy ellen is jól teljesítettünk.

– Ehhez kellett az, hogy megcserélje a szélsőposzton szereplő két játékosát?

– Erre készültünk, gyakoroltuk ezt a felállást is, és valóban, Branimir Cipetic és Marko Matanovics teljesítménye is jócskán feljavult a folytatásra. Feljebb tudtunk lépni, az ellenfél a magasabb játékosai bevetésével már nem tudott úgy letámadni, mint az első játékrészben a fürgébb támadóival. A felívelések elhárítására is készültünk, meg is oldottuk.

– Most már felfelé is lehet tekinteni?

– Három csapatot leszámítva a mezőny többi részének az az elsődleges célja, hogy minél előbb szerezze meg a biztos bennmaradáshoz szükséges pontmennyiséget. Ennek a győzelemnek örülni kell, kezdenek kiegészülni a soraink, ebből még bármi kisülhet, de az elsődleges szempont a bennmaradás – hogy biztosan meglegyen, még egy győzelemre szükségünk van.

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Mivel magyarázza a vereséget?

– Nem kell megmagyarázni, saját magunkat okolhatjuk elsősorban, hogy ezt a meccset nem tudtuk megnyerni. Viszonylag elfogadható első félidő után a másodikban nagyon gyengén játszottunk, a VAR-ítéletet nehezen tudjuk elfogadni. A kezezésnek semmi köze sem volt a gólhelyzethez, nem a kapuba tartott a labda, hogy tizenegyest kelljen ítélni érte. Ezt furcsának találom, de hát a Fradit is megverette a VAR két hete, akkor mi mire számítsunk…?

– Nem erőcsatárokkal kezdte a mérkőzést csapata. Talán azért, mert legutóbb Kisvárdán a mostanihoz hasonló szerkezetben szereztek öt gólt?

– Nem, inkább azért, mert a csapatunk nincs rendben, és próbálom keresni a megoldást. Nem is volt olyan rossz az első félidőben az elmozgó kétcsatáros játékunk, de lehetett volna jobb is a másodikban. Nem ez volt az oka a vereségünknek, hanem az, hogy sok rossz megoldásunk volt technikailag.

– Miért nem tudták legalább a döntetlent megtartani?

– Azért, mert rosszul játszottunk. Jelen pillanatban nincs meg a stabil alapjáték, de következetesen kell dolgoznunk azon, ami évekig jól működött. Ha helyesen értékeljük magunkat, előbb-utóbb minden megváltozik.

DVTK–ZTE 1–1

Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője

– Elúszott két pont?

– Jó mérkőzést játszottunk a tehetséges játékosokból álló Zalaegerszeggel. Nem volt sok helyzetünk, de ahhoz elég, hogy megnyerjük a meccset. Dühös vagyok amiatt, ahogyan a gólt kaptuk. Az ellenfél szabadrúgáshoz jutott, és tudtuk, mi a legveszélyesebb figurája, mégsem váltottunk előtte helyet. Nem tombolt harmincötezer ember a lelátón, hogy egymás hangját sem hallhattuk volna a pályán…

– Ez már a sokadik, a hetedik hazai döntetlen.

– Egyetértek, ez sok. Rengeteg pontot veszítettünk idehaza, és túl sokszor volt már olyan mérkőzésünk, amelyen megszereztük a vezetést, mégsem sikerült nyerni.

– Négy egymást követő fordulóban is kieső helyen állt, áll a csapat. Van valami, amibe kapaszkodni lehet?

– A meccs kilencven százaléka pozitívnak tekinthető. Jó mérkőzésen jó ellenféllel szemben az történt, amit mi szerettünk volna, az a taktika valósult meg, amit elterveztünk. A további tíz százalék a szabadrúgásból kapott gól. Ebben az évadban minden meccsünk kiegyenlített erők küzdelmét hozta, amit ebben a szezonban csináltunk, az több, mint amit az ősszel tettünk. Stabilabbak vagyunk, megvan a tudás és az erő a csapatban, csak az első nagy lépés megtétele hiányzik.

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– Elégedett csapata játékával?

– Kemény, harcos diósgyőriekkel játszottunk, tudtuk, hogy ez a meccs fontos nekik. Mi kicsit határozottabban képviselhettük volna a ránk jellemző stílust, de a pálya is akadályozott minket ebben. Persze ez mindkét oldalon gondot okozott, nem szeretnék erre fogni semmit, csak keresem az okot, hogy miért nem nyújtottunk jobb teljesítményt.

– A hajrában bízott még az egyenlítésben?

– Ellenfelünknek ugyanaz a célja, mint nekünk, az NB I-ben maradás. Csapatunkban mindenki kapkodott kicsit, nem hozták meg a megfelelő döntéseket a játékosok.

– Jó eredmény ez a döntetlen?

– Nem úgy jöttünk ide, hogy döntetlent érjünk el. Mindamellett nem rossz eredmény ez számunkra, mert az egy pont is közelebb visz minket a célunk felé.

