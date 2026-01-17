DVTK: Elton Acolatse a Ferencvárost választhatja

A csakfoci.hu szombaton jelezte, hogy a DVTK holland-ghánai szélsője, Elton Acolatse a Ferencvárosban folytatja a pályafutását, és a Nemzeti Sport is úgy értesült, megszületett az elvi egyezség a támadó átigazolásáról.

Korábban már írtunk a Ferencváros érdeklődéséről, pénteken pedig a Puskás Akadémia ajánlatáról is beszámoltunk, hozzátéve, hogy Acolatse döntésén múlik majd, melyik ajánlatot fogadja el, vagy esetleg marad Diósgyőrben.

Nos, szombatra megszületett a döntés, Acolatse a Ferencvárosban szeretné folytatni, így a napokban be is jelenthetik az érkezését a zöld-fehérek, miután a klubok megegyeztek a támadó ügyében. A 30 éves játékos 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, az NB I-ben 70 meccsen 16 gólt és 17 gólpasszt ért el.

A Ferencvárost kerestük Acolatse ügyében, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.