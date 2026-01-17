DVTK: Elton Acolatse a Ferencvárost választhatja

A csakfoci.hu szombaton jelezte, hogy a DVTK holland-ghánai szélsője, Elton Acolatse a Ferencvárosban folytatja a pályafutását, és a Nemzeti Sport is úgy értesült, megszületett az elvi egyezség a támadó átigazolásáról.
Korábban már írtunk a Ferencváros érdeklődéséről, pénteken pedig a Puskás Akadémia ajánlatáról is beszámoltunk, hozzátéve, hogy Acolatse döntésén múlik majd, melyik ajánlatot fogadja el, vagy esetleg marad Diósgyőrben.
Nos, szombatra megszületett a döntés, Acolatse a Ferencvárosban szeretné folytatni, így a napokban be is jelenthetik az érkezését a zöld-fehérek, miután a klubok megegyeztek a támadó ügyében. A 30 éves játékos 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, az NB I-ben 70 meccsen 16 gólt és 17 gólpasszt ért el.
A Ferencvárost kerestük Acolatse ügyében, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberedeen – Skócia)
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros, Puskás Akadémia), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország, Galatasaray – Törökország)