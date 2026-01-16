Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Acolatsén múlik, marad-e a DVTK-nál – ez az NB I-es klub viheti

2026.01.16. 22:13
Elton Acolatse az FTC helyett a Puskás Akadémiánál köthet ki (Fotó: Árvai Károly)
A Nemzeti Sport értesülései szerint a DVTK olyan ajánlatot kapott Elton Acolatséért, amely után van esély a klubok közötti megállapodásra, ha a játékos is hajlik a váltásra.

Korábban már jeleztük, hogy a Ferencváros érdeklődött a DVTK házi góllövőlistáját nyolc góllal vezető holland-ghánai Elton Acolatse iránt.

Azóta konkrét ajánlatok is érkeztek a támadóért, de ezek eddig elmaradtak attól, amennyit a diósgyőriek kapni szeretnének érte. Azóta azonban változott a helyzet. Úgy tudjuk, a héten befutott egy olyan ajánlat, amit a DVTK már elfogadhat. Feltéve, ha a játékos is a váltás mellett dönt.

A Nemzeti Sport külföldi forrásból úgy értesült, Acolatse szerződtetéséről a Puskás Akadémia folytat előrehaladott egyeztetéseket. Amennyiben a támadó elfogadja a felcsútiak ajánlatát, hamarosan klubot válthat.

Úgy tudjuk, a Diósgyőr fő kiszemeltje a támadósor megerősítésére a nigériai támadó, Peter Ambrose. A volt újpesti csatár a skót Aberdeentől érkezhet, ha minden akadály elhárul a szerződtetése elől.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)
Kölcsönből visszatértek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen FC – Skócia)
Távozók:
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)

 

