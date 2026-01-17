Nemzeti Sportrádió

DVTK: Elton Acolaste a Ferencvárost választhatja

Vágólapra másolva!
2026.01.17. 12:22
Acolatse ősszel nyolc gólt szerzett, az egyik legszebbet a Nyíregyháza ellen lőtte (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Diósgyőr Elton Acolatse magyar átigazolás Ferencváros
Pénteken beszámoltunk róla, hogy Elton Acolatse döntésén múlik, marad-e Diósgyőrben, miután a klubja több ajánlatot is kapott érte. A támadó értesüléseink szerint a Ferencváros mellett dönthet.

 

 

A csakfoci.hu szombaton jelezte, hogy a DVTK holland-ghánai szélsője, Elton Acolatse a Ferencvárosban folytatja a pályafutását, és a Nemzeti Sport is úgy értesült, megszületett az elvi egyezség a támadó átigazolásáról.

Korábban már írtunk a Ferencváros érdeklődéséről, pénteken pedig a Puskás Akadémia ajánlatáról is beszámoltunk, hozzátéve, hogy Acolatse döntésén múlik majd, melyik ajánlatot fogadja el, vagy esetleg marad Diósgyőrben.

Nos, szombatra megszületett a döntés, Acolatse a Ferencvárosban szeretné folytatni, így a napokban be is jelenthetik az érkezését a zöld-fehérek, miután a klubok megegyeztek a támadó ügyében. A 30 éves játékos 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, az NB I-ben 70 meccsen 16 gólt és 17 gólpasszt ért el. 

A Ferencvárost kerestük Acolatse ügyében, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

Kapcsolódó tartalom

NS-infó: Acolatsén múlik, marad-e a DVTK-nál – ez az NB I-es klub viheti

A Puskás Akadémiánál a támadó válaszára várnak. A nigériai Ambrose érkezhet Diósgyőrbe.

A Fradi bejelentkezett a DVTK-nál, de erősen kérdéses, elengednék-e Acolatsét

Ajánlat még nem érkezett a 30 éves támadóért, aki a diósgyőriek legértékesebb játékosának számít.

 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberedeen – Skócia)
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros, Puskás Akadémia), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC) 
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United  – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország),  Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország, Galatasaray – Törökország)

 

Diósgyőr Elton Acolatse magyar átigazolás Ferencváros
Legfrissebb hírek

Videoton: tíz év után térhet vissza a támadó, ha megegyezés születik – NS-infó

Labdarúgó NB II
42 perce

Az Újpest bejelentette Patrizio Stronati szerződtetését

Labdarúgó NB I
2 órája

NB II: a Csíkszeredáról távozó védő szülővárosában kötött ki; új fiatalok Mislenyben

Labdarúgó NB II
5 órája

Frázis és panel helyett – Deák Zsigmond jegyzete

Labdarúgó NB I
6 órája

Orosz Pál: Csatárt mindenképpen igazolnunk kell

Labdarúgó NB I
6 órája

NS-infó: Acolatsén múlik, marad-e a DVTK-nál – ez az NB I-es klub viheti

Labdarúgó NB I
15 órája

Sajtóhír: megszületett az egyezség, Tóth Alex Angliába igazol

Labdarúgó NB I
16 órája

Óbudáról érkezett az NB II-es Soroksár második téli igazolása

Labdarúgó NB II
21 órája
Ezek is érdekelhetik