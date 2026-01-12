Nemzeti Sportrádió

Bosnyák csatár is szerepel a Fradi kiszemeltjei között – sajtóhír

V. J.V. J.
2026.01.12. 16:43
Fotó: Getty Images
FTC Nardin Mulahusejnovic Fradi Ferencváros
Rudy Galetti transzferguru értesülései szerint a labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros kiszemeltjei között szerepel az örmény FC Noa csatára, Nardin Mulahusejnovic.

A 27 esztendős, korábbi bosnyák U21-es válogatott Nardin Mulahusejnovicért a hírek szerint a Ferencváros mellett olasz és lengyel klubok, valamint az amerikai Los Angeles FC is érdeklődik.

Rudy Galetti az X-oldalán arról is ír, az FTC-nek több kiszemeltje is akad a csatárposztra. Horvát sajtóhírek szerint a zöld-fehéreknél a horvát csatár, Franko Kovacevic, a Csakfoci és Nemzeti Sport információ szerint pedig a Puskás Akadémiában futballozó Lukács Dániel szerződtetése is felvetődött az AEK Athénba távozott Varga Barnabás helyére.

A hírekkel kapcsolatban kerestük a Ferencvárost, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Varga Ádám (Debreceni VSC), Say Shadirac (ghánai, Oulo – Finnország)
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)

 

