Bosnyák csatár is szerepel a Fradi kiszemeltjei között – sajtóhír

A 27 esztendős, korábbi bosnyák U21-es válogatott Nardin Mulahusejnovicért a hírek szerint a Ferencváros mellett olasz és lengyel klubok, valamint az amerikai Los Angeles FC is érdeklődik.

Rudy Galetti az X-oldalán arról is ír, az FTC-nek több kiszemeltje is akad a csatárposztra. Horvát sajtóhírek szerint a zöld-fehéreknél a horvát csatár, Franko Kovacevic, a Csakfoci és Nemzeti Sport információ szerint pedig a Puskás Akadémiában futballozó Lukács Dániel szerződtetése is felvetődött az AEK Athénba távozott Varga Barnabás helyére.

A hírekkel kapcsolatban kerestük a Ferencvárost, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Varga Ádám (Debreceni VSC), Say Shadirac (ghánai, Oulo – Finnország)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)