Játszik az ETO! – Thury Gábor jegyzete
A Paks–ETO FC első osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzést 4–3-ra nyerte meg a vendégcsapat, nem véletlen, hogy 2—0-s vezetése után felhangzott a „Játszik az ETO!” rigmus. Tény, a Győr az első félidőben lefutballozta ellenfelét, ez még akkor is igaz, ha Bognár Györgynek sérülések miatt jó néhány játékosa nem állt rendelkezésére. Ezzel együtt feltűnő, hogy elsősorban hátul gólerős a Paks, mint a DVTK ellen 6–2-re elvesztett Magyar Kupa-mérkőzésen…
Az MK-címvédő elleni három bajnoki találkozójából a Győr két döntetlennel (3–3, 0–0) és egy győzelemmel (4–3) öt pontot szerzett, az élvonal két karakteres magyar szakvezetője, Bognár György és Borbély Balázs csapata közül az utóbbié söpört be több pontot a megszerezhető kilencből. Hatpontos előnnyel áll az élen az MTK ellen ma pályára lépő Ferencváros előtt, továbbá hét ponttal előzi meg a ZTE-vel idegenben 1–1-es döntetlent játszó Debrecent. Jelenleg úgy áll, az ETO, az FTC és a DVSC dönt a dobogós helyezésekről.
Ami igazán örvendetes, hogy a vendéggyőzelemből a magyar mag, Vitális Milán, Csinger Márk és Schön Szabolcs góllal vette ki a részét, az utóbbi kettővel is. Az mondjuk nem válik az ETO dicséretére, hogy igencsak elkényelmesedett a második játékrészben, olyannyira, hogy a döntetlen is benne volt a pakliban…
Tíz forduló van még hátra az idényből, a Rába-partiak eddigi teljesítménye előtt le a kalappal! Az erős magyarok mellett talán a legjobb légiósok – az ellenfél edzője, Bognár György szerint is – Győrben rúgják a labdát. Noha a játékosok, az edző rendre azt nyilatkozzák, mennek előre, a következő mérkőzés a fontos, lassan meg lehet barátkozni a ténnyel, a csapat az aranyéremre is esélyes.
Legutóbb a Verebes-korszakban zengett a lelátó, hogy „Játszik az ETO!” A mostani Győr még nincs azon a szinten, mint a nyolcvanas évek kétszeres bajnokcsapata, az 1963-as őszi aranyérmeshez sem mérhető. Ugyanakkor ezeken a hasábokon már idéztem Borbély Balázst, aki együttesére és magára utalva azt mondta, szeretné, ha mindig egy százalékkal jobb lenne, mint a mai. Nos, lehet, hogy éppen ez az egy százalék kell a bajnoki címhez, ráadásul van némi mentális előnyük, mert a Fradi van ponthátrányban.
S bár nem bajnok, már játszik az ETO.
A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!