Játszik az ETO! – Thury Gábor jegyzete

Ami igazán örvendetes, hogy a vendéggyőzelemből a magyar mag, Vitális Milán, Csinger Márk és Schön Szabolcs góllal vette ki a részét, az utóbbi kettővel is. Az mondjuk nem válik az ETO dicséretére, hogy igencsak elkényelmesedett a második játékrészben, olyannyira, hogy a döntetlen is benne volt a pakliban…

Tíz forduló van még hátra az idényből, a Rába-partiak eddigi teljesítménye előtt le a kalappal! Az erős magyarok mellett talán a legjobb légiósok – az ellenfél edzője, Bognár György szerint is – Győrben rúgják a labdát. Noha a játékosok, az edző rendre azt nyilatkozzák, mennek előre, a következő mérkőzés a fontos, lassan meg lehet barátkozni a ténnyel, a csapat az aranyéremre is esélyes.

Legutóbb a Verebes-korszakban zengett a lelátó, hogy „Játszik az ETO!” A mostani Győr még nincs azon a szinten, mint a nyolcvanas évek kétszeres bajnokcsapata, az 1963-as őszi aranyérmeshez sem mérhető. Ugyanakkor ezeken a hasábokon már idéztem Borbély Balázst, aki együttesére és magára utalva azt mondta, szeretné, ha mindig egy százalékkal jobb lenne, mint a mai. Nos, lehet, hogy éppen ez az egy százalék kell a bajnoki címhez, ráadásul van némi mentális előnyük, mert a Fradi van ponthátrányban.

S bár nem bajnok, már játszik az ETO.

