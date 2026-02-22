Hétfő estig biztosan hat pont a Győr előnye; Bognár Istvánban bízik az MTK a Fradi ellen

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Egy gól megmaradt az ETO előnyéből Pakson. A forduló vasárnapi rangadóján Pakson tudott nyerni a Győr, ezzel – legalábbis hétfő estig – hat pontra meglépett a címvédő Ferencvárostól. Amely az MTK vendégeként zárja a fordulót, és Németh Hunor szerint Bognár Istvánon múlik, hogy mennyire nehezíti meg a már-már a kiesés ellen harcoló kék-fehér csapat a Fradi dolgát. Elemzések, osztályzatok, értékelések és nyilatkozatok a labdarúgó NB I 23. fordulójának vasárnapjáról és hétfőjéről három oldalon.

Szoboszlai lába a 97. percben villant… A Liverpool a Nottingham Forest vendégeként csak VAR által elvett kései gólig jutott, amikor a magyar klasszis beadása után Alexis Mac Allister végül érvényes gólt is szerzett. Címlapsztori a Premier League-vasárnapról két oldalon.

Kihunyt a láng, véget ért a téli olimpia. A hirtelen halálba torkolló hokidöntőről, az utolsó nap látványos csatáin keresztül a méltó záróünnepségig – beszámoló két oldalon.

…és még: hibátlan magyarok a női kézilabda BL-ben, a Szolnoké a férfi kosarasok Magyar Kupája, érik a Honvéd és a Vasas feljutása a labdarúgó NB I-be.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. A 80 éve született Pusztai Lászlóval; a 2000-ben hivatalossá tett 1956-os libanoni–magyar futballmeccsel; a nácibarát NOB-elnökkel, Henri de Baillet-Latourral; a fociőrült rendezőzsenivel, Rainer Werner Fassbinderrel.

