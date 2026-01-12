A Premier League-ből kaphat vetélytársat a Lazio Tóth Alex ügyében – sajtóhír

Az olasz újságíró, Gianluca Di Marzio arról számolt be, hogy a Lazio mihamarabb szeretné lezárni a tárgyalásokat a Ferencvárossal Tóth Alex átigazolásáról, ugyanakkor előfordulhat, hogy a római klubnak versengenie kell a Bournemouthszal.

Az angol egyesületnél ugyanis szintén felvetődött Tóth neve a forrás szerint, igaz, a „cseresznyéseknél” a Bolognát erősítő Giovanni Fabbian is jelölt. Nem is olyan régen játszott már magyar futballista a Bournemouth színeiben, mégpedig a ma már liverpooli Kerkez Milos személyében.

Di Marzio szerint Angelo Fabiani sportigazgató azért nem utazott el a Lazióval a Hellas Verona elleni mérkőzésre, mert Tóth Alex ügyén dolgozott, dolgozik.

A Corriere dello Sport információi szerint a Lazio 12 millió eurót, valamint bónuszokat ajánlott Tóthért, akiért a zöld-fehérek előzetesen 15 milliót kértek.