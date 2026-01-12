Nemzeti Sportrádió

A Premier League-ből kaphat vetélytársat a Lazio Tóth Alex ügyében – sajtóhír

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2026.01.12. 13:50
null
Tóth Alex a vasárnapi edzésen (Fotó: Ferencvárosi TC)
Címkék
Lazio Bournemouth Tóth Alex átigazolás Ferencvárosi TC
Az átigazolási hírekben jártas Gianluca Di Marzio szerint a Laziónál bíznak abban, hogy sikerül megszerezniük a Ferencvárostól Tóth Alexet, akiért a Premier League-ben szereplő Bournemouth is bejelentkezhet.

Az olasz újságíró, Gianluca Di Marzio arról számolt be, hogy a Lazio mihamarabb szeretné lezárni a tárgyalásokat a Ferencvárossal Tóth Alex átigazolásáról, ugyanakkor előfordulhat, hogy a római klubnak versengenie kell a Bournemouthszal.

Az angol egyesületnél ugyanis szintén felvetődött Tóth neve a forrás szerint, igaz, a „cseresznyéseknél” a Bolognát erősítő Giovanni Fabbian is jelölt. Nem is olyan régen játszott már magyar futballista a Bournemouth színeiben, mégpedig a ma már liverpooli Kerkez Milos személyében.

Di Marzio szerint Angelo Fabiani sportigazgató azért nem utazott el a Lazióval a Hellas Verona elleni mérkőzésre, mert Tóth Alex ügyén dolgozott, dolgozik.

A Corriere dello Sport információi szerint a Lazio 12 millió eurót, valamint bónuszokat ajánlott Tóthért, akiért a zöld-fehérek előzetesen 15 milliót kértek.

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:04

Olasz sajtóhírek szerint a Lazio megegyezett Tóth Alexszel a szerződés részleteiről, a játékos ügynöke cáfol

„Amíg a két klub egyezségre nem jut, addig mi semmilyen szinten nem egyezkedünk.”

 

 

Lazio Bournemouth Tóth Alex átigazolás Ferencvárosi TC
Legfrissebb hírek

A Ferencváros is figyeli az Újpesttel hírbe hozott horvát csatárt

Labdarúgó NB I
5 órája

Olasz sajtóhírek szerint a Lazio megegyezett Tóth Alexszel a szerződés részleteiről, a játékos ügynöke cáfol

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:04

Varga Barnabás az AEK tulajdonosáról: Szenvedélyes, mindenképp engem akart

Légiósok
2026.01.10. 10:52

Holland középpályást szerződtetett a Lazio – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.01.10. 10:04

A Manchester Citynél folytatja a Bournemouth kiválósága – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.01.09. 10:44

Serie A: Tóth Alex posztjára igazol a Lazio – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2026.01.08. 15:49

NB I: megvan a Kazincbarcika második téli szerzeménye – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.08. 14:45

Kiderült, hol folyatja a Debrecen távozó csatára – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.08. 13:05
Ezek is érdekelhetik